İlginç Bir Temaya Sahip Ücretsiz Korku Oyunu: Routine

Ücretsiz olarak indirilebilen ve 25 dakika gibi oldukça kısa bir sürede bitebilen korku oyunu Routine, günlük yaşantıdaki ayrıntılara odaklanıyor. Kısa olduğuna bakmaksızın beklenmedik bir gündelik yaşam deneyimi görmek istiyorsanız gelin detaylara yakından bakalım.

Birçok kişinin hayatında standart bir rutin vardır. Sabah başınızın ucunda çalan alarmla uyanırsınız. Kalkar ve kendinize kahve yapmaya başlarsınız. Perdeyi açıp gün ışığının odalara dolmasını sağlarsınız. Akşam saatlerinde televizyonunuzun karşısında haberleri seyredersiniz. Belki bir gazete veya dergi okursunuz. Bu rutin, her gün baştan başlar ve tekrar eder.

Anlatılan rutin, başrolünde Bill Murray'nin oynadığı ünlü Gorundhog Day (Bugün Aslında Dündü) filmini andırıyor ancak bunu artık bir oyunda yaşamak mümkün. Deneysel bir korku oyunu olan Routine'in beklenmedik öykülerini keşfedebilirsiniz. Ücretsiz olarak yayınlanan Routine, günlük yaşantımızdaki küçük ayrıntıların etrafında kurgulanan öykülere sahip bir korku oyunu.

Rutin değişirken korku katsayısı da artıyor:

Oyunda aynı rutin ikinci kez başladığında bir şeylerin değiştiğini görüyorsunuz. Daha önce orada olmayan bir şey görünüyor, karanlıkta bir şekil size dikkatlice bakmaya başlıyor. Simülasyonda bir arıza beliriyor. En nihayetinde öykü sona eriyor.

Toplamda sekiz tekrar bulunuyor ve hepsi birbirinden farklı. Dahası bunların hepsini nasıl göreceğinizi keşfetmek göründüğünden daha zor. Oyunda rutini bozmanın yolları var. Bunların ne olduğunu söylememiz doğru olmaz çünkü bunu keşfetmek oyunun odağı. Şu kadarını söyleyebiliriz; alarm çalıyor ve kapatmaya teşvik ediliyorsunuz diye bunu yapmak zorunda değilsiniz.

Routine hayli kısa bir oyun. Tüm öyküler toplamda 25 dakika civarında bitiyor. Bununla birlikte kesinlikle oynamaya değer. Beklentilerinizi ilginç şekillerde boşa çıkarıyor ve oyunun sıradan ile gerçeküstü karışımında sizi ikna eden şeyler var.

Başka tuhaf oyunlar da geliştiren Corpsepile'ın oyunu Routine'i buradan indirebilirsiniz. Corpsepile'ın diğer oyunları arasında The Open House, Run to Nowhere gibi oyunlar da yer alıyor.