Dedektiflik Oyunu Sherlock Holmes: Chapter One Duyuruldu

Piyasaya sürdüğü Sherlock Holmes oyunlarıyla dikkat çekmeyi başaran Frogwares, yeni oyunu Sherlock Holmes: Chapter One'ı duyurdu. 2021 yılında piyasaya sürülecek oyun, PlayStation 5 ve Xbox Series X ile de uyumlu olacak.

Geçtiğimiz dönemlerde piyasaya sürdüğü, hikaye odaklı oyunlarla ön plana çıkan Frogwares, yeni oyununu resmen duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yeni oyun, geçtiğimiz dönemlerde de örneklerini gördüğümüz yeni bir Sherlock Holmes oyunu olacak ve "Sherlock Holmes: Chapter One" ismiyle gelecek.

Frogwares, yeni oyunu ile ilgili kesin bir çıkış tarihi vermiyor. Ancak yapılan açıklamalara göre oyun, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek ve PlayStation 5/Xbox Series X ile de uyumlu olacak. Ayrıca PlayStation 4, Xbox One ve PC kullanıcıları da bu oyunu oynayabilecekler. Yani Frogwares, sadece bu yıl sonunda piyasaya sürülecek olan yeni oyun konsollarının sahiplerine değil, diğer platformlardaki oyunculara da yepyeni bir Sherlock Holmes deneyimi yaşatacak.

Frogwares tarafından yapılan açıklamalar, bu oyunun hikayesini de ortaya koyuyor. Yapılan açıklamalara göre oyuncular, Sherlock Holmes: Chapter One'da annesini yeni kaybetmiş olan 21 yaşındaki Holmes'ün hayatına eşlik edecekler. Holmes, arkadaşı Jonathan ile birlikte yaşadığı kasabanın merak edilen bir gizemini açığa çıkarmaya çalışacak.

Oyunun konusu, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Sherlock Holmes oyunlarından biraz daha eskide geçiyor. Bu, oyunseverler tarafından biraz kafa karıştırıcı bulunsa da aslında Frogwares'in yapımcısı Sergey Oganesyan, bu kafa karıştırıcı durumu çok iyi bir şekilde izah ediyor. Oganesyan, Sherlock Holmes: Chapter One'daki amaçlarının Holmes'ün nasıl büyük bir dedektif olduğunu anlatmak olduğunu söylüyor.

Frogwares tarafından yapılan açıklamaların hemen ardından bu oyun, Steam ve Epic Games gibi çevrimiçi oyun platformlarına eklenmiş durumda. Ancak şu an için herhangi bir fiyat bilgisine sahip değiliz. Şu an için elimizde olan bilgiler bu kadarıyla sınırlı ve bir de fragmana sahibiz. Dilerseniz artık sizleri, Sherlock Holmes: Chapter One'ın fragmanı ile baş başa bırakalım.

Sherlock Holmes: Chapter One tanıtım videosu