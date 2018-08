Uçtan Uca Şifreleme Nedir? Gerçekten de Güvenli mi?

Whatsapp, Telegram gibi anlık mesajlaşma uygulamaları hayatımıza girdiğinden beri güvenlik konusu bu uygulamaların en çok konuşulan yanı oldu ve akıllarda pek çok soru işareti var.

İnternette güvenlik ve gizlilik konusu, son dönemde en çok konuştuğumuz gündem maddelerinden biri. Hepimiz artık verilerimizin izinsiz kullanıldığını, hakkımızda hemen her şeyi bilen, her adımımızı takip eden uygulamaların esiri olduğumuzu biliyoruz. Her ne kadar sürekli 'gizliliğiniz ve güvenliğiniz için' diye yeni yeni sözleşmeler imzalasak da araştırmalar da gösteriyor ki aslında kimse bu gizlilik vaat eden uygulamalara tamamen güvenmiyor.

Bu gizlilik uygulamalarından biri de uçtan uca şifreleme olarak bildiğimiz yöntem. Temelde yazılı mesajların yalnızca gönderici ve alıcı arasında kalmasına ve üçüncü şahısların erişememesine dayanan bu yöntem, artık hiçbir şeyin gizli kalmayacağına dair duyduğumuz endişe yüzünden yanlış anlaşılıyor. İngiltere'de yapılan bir ankete katılan 125 kullanıcının %75'i, bu şifreleme yönteminin aslında çok da güvenli olmadığını ve erişim hakkı olmayan kişilerin de mesajlara istedikleri takdirde erişebildiklerini düşündüklerini belirtmiş.

Peki gerçekten böyle mi? Uçtan uca şifreleme yöntemi ne kadar güvenli?

Bu sorunun yanıtı aslında oldukça basit. Şüphe duymak ve önlem almak tabii ki çok kritik ancak uçtan uca şifreleme yöntemi aslında son derece güvenli. Özellikle sms gibi erişimin çok kolay olduğu iletişim yöntemleriyle kıyaslandığında, bu yöntemlerle korunan görüşmelerin çok daha güvenli olduğundan emin olabilirsiniz.