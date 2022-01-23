Hatırlatma Dozunun 65 Yaş Üstünü Nasıl Etkilediği Açıklandı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), üçüncü doz COVID-19 aşısının 65 yaş üstü yetişkinlerde etkisi ile ilgili yeni veriler paylaştı. Ortaya çıkan sonuçlarda aşısız yetişkinlerin hastaneye yatma oranının, üçüncü doz olan yetişkinlerden 49 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Uzun süredir hayatımızda bulunan COVID-19 pandemisi, etkilerini hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor. Omicron varyantının hızla yayılması da pandeminin bir süre daha hayatımızda yer alacağını bizlere gösteriyor. Hepimizin bildiği gibi uzmanlar da hastalığa karşı en büyük silahın hâlen aşı olduğunu neredeyse her açıklamalarında vurguluyor. Bu sebeple Avusturya gibi ülkeler vatandaşlarına aşı zorunluluğu getirerek pandemiyle savaş konusunda adımlar atmaya çalışıyor.

Omicron’un ortaya çıkmasıyla ‘hatırlatma dozu veya takviye doz’ olarak adlandırılan üçüncü doz aşının öneminin arttığı bilim insanları tarafından vurgulanan bir durum. Şimdi de ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), iki ve üç doz COVID-19 aşısının yetişkinlere etkisi ile ilgili yeni veriler paylaştı.

Aşısızların hastaneye yatma olasılığı üçüncü doz olanlardan 49 kat daha fazla

CDC’nin verilerine göre, COVID aşısı olmayan 65 yaş üstü insanların, hastaneye yatma olasılıkları üçüncü doz, yani hatırlatma dozu olanlardan 49 kat daha fazla. Bunun yanı sıra 50-64 yaşları arasındaki yetişkinlerin hastaneye yatma oranlarının aşılı ve bağışıklık kazanmış olanlardan 44 kat fazla olduğu yayımlanan veriler arasında yer aldı.

Ayrıca CDC’nin verilerinde iki doz aşıların yetişkinlerin hastaneye yatma oranlarını nasıl etkilediği de gözlemlendi. Verilere göre, dünya çapında yaygın kullanıma sahip olan Pfizer/BioNTech ve Moderna aşılarından iki doz olan yetişkinlerin hastaneye yatma oranlarında %94’lük bir düşüş gözlemlendi ve aşıların önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Üçüncü dozun, dünyayı etkisi altına alan ve vaka rekorlarının ortaya çıkmasına neden olan Omicron varyantına karşı %75 ila %80 arasında etkinlik gösterebildiği bilim insanları tarafından vurgulanıyor. Hem bu sebeple hem de iki doz aşının etkisinin azalması sebebiyle de ülkemizin de dahil olduğu birçok ülke hatırlatma dozu uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.