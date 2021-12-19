Üçüncü Doz Aşının Omicron'a Karşı Etkisi Ortaya Çıkarıldı

Üçüncü doz hatırlatma dozunun, hızla yayılan Omicron varyantına karşı etkileri ile ilgili yeni bir çalışma yayımlandı. Uzmanlar, üçüncü doz aşının varyanta karşı %80 etkili olduğunu ortaya çıkardı.

Geçtiğimiz haftalarda Güney Afrika’da ‘Omicron’ ismi verilen bir varyant ortaya çıkmıştı. Bu varyant, tüm dünyada yayılmaya başlayarak insanların korkmasına, hükümetlerin de yeni kısıtlamalara yönelmesine neden olmuştu. Salgına karşı en iyi silah olarak nitelendirilen aşıların ise hakkında hâlen çok fazla şey bilinmeyen bu varyanta karşı etkileri merak konusuydu.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırma, ülkemizde de uygulanan Sinovac aşısının varyanta karşı etkili olmadığını göstermişti. İki doz BioNTech aşısının üzerinde yapılan testlerde de varyanta karşı etkinin az olduğu görülmüştü. Bu yüzden uzmanlar takviye, yani hatırlatma dozu aşının etkilerini araştırdı. Geçtiğimiz hafta da BioNTech üçüncü doz aşısının Omicron’a karşı %75 olduğunu gösteren bir çalışma yayımlanmıştı. Şimdi de Birleşik Krallık’ta yapılan bir araştırma ‘hatırlatma dozu’nun varyanta karşı ne kadar etkili olduğu ile ilgili yeni ve rahatlatıcı veriler ortaya çıkardı.

Üçüncü doz, ağır hastalığa karşı %80 etkili

Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da bulunan Imperial College isimli üniversitedeki bilim insanları, yaptıkları araştırmalar sonucunda hatırlatma dozunun gittikçe yayılan Omicron varyantına karşı %80 oranında etkili olduğunu ortaya çıkardı. BBC’ye göre araştırmacılar, hâlen yeni varyantın etkileri konusunda yüksek seviyeli bir belirsizlik olduğunu düşündüklerini ve geliştirdikleri modellemenin kısa süreli verilere dayandığını da açıklamalarına ekledi.

Yayımlanan çalışmada uzmanlar, iki doz aşı olmuş kişilerde bulunan antikorların virüsle savaşma oranında %20 ila %40’lık bir düşüş olduğunu ortaya çıkardı. Üçüncü doz olan kişilerde yürütülen incelemeler sonucunda ise varyant kaynaklı ağır hastalığa karşı koruma oranının %80 ila %85 arasında olduğu tespit edildi. Bunun yanı sıra analizlerde insan vücudunun virüsle savaşmak için sadece antikorları kullanmadığı, aynı zamanda T hücrelerinden (enfekte olan hücrelerin yok edilmesini sağlayan lenfosit türü) de yararlandığı ortaya çıkarıldı.

Türkiyede’de görülen Omicron varyantı hızla artıyor. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu an için varyant konusunda tedirgin olacak bir şey olmadığını ve üçüncü doz aşıların süresinin 3 aya indirildiğini duyurmuştu. Dünya Sağlık örgütü ise varyant hakkında korkutucu açıklamalarda bulunarak sağlık sistemlerinin tıkanabileceğini ifade etmiş ve insanları üçüncü doz aşıyı olmaya çağırmıştı.