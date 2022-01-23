Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta'dan Omicron Açıklaması

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Omicron varyantı ile ilgili görüşlerini aktardı. Küçükusta, varyantın pandeminin sonunu getirebileceğini düşündüğünü ifade etti.

Koronavirüsün varyantlarından biri olan Omicron, tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. İlk olarak Güney Afrika’da ortaya çıkan varyant, birçok ülkede vaka rekorlarının kırılmasına neden olurken insanlara endişelenmesine yol açıyor. Ancak bilim insanları hastalığın hafif semptomlarla atlatıldığını belirterek rahatlatıcı açıklamalarda da bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta bir bilim kurulu üyesi Omicron ile ilgili görüşlerini belirterek, olumlu veya olumsuz iki senaryonun oluşabileceğini kaydetmişti. Bunun yanı sıra dün paylaştığımız bir haberde de Omicron kaynaklı ölümlerin Delta varyantından 8 kat daha az olduğunu aktarmıştık. Şimdi de Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, Omicron ile ilgili yazdığı bir yazıda varyantın pandemiyi bitirebileceğini ifade etti.

‘İyimser veriler ortaya çıkıyor’

Independent Türkçe’de yayımlanan yazıda ünlü profesör, Omicron varyantı ile ilgili elde edilen verilerin iyimser olduğunu belirtti. Varyanta bağlı hastane, yoğun bakım ihtiyacı ve ölümlerin çok az olduğunu vurgulayan Küçükusta, örnek olarak Birleşik Krallık’ta yürütülen bir çalışmayı gösterdi. Omicron ve Delta varyantına yakalanan insanların incelendiği bu araştırmada, Omicron’a yakalananların yaklaşık %15’inin ‘daha az hastaneye kaldırılmaya’ ihtiyaç duyduğu belirlendi.

Ayrıca günlük 100.000 vakalara ulaşarak rekor kıran Birleşik Krallık’ta vefat sayısının önceki aylara benzer bir şekilde devam ederek 140 civarlarında kaldığı da ünlü profesör tarafından vurgulandı. Küçükusta, Omicron’un çocuklar üzerindeki etkileri ve hastanelerden gelen veriler hakkında da açıklamalar yaptı. Omicron’un çocuklarda da Delta’ya göre daha hafif seyrettiğini vurgulayan profesör, hastalığın ilk üç gününde acil servislere girişte %29’luk, hastaneye yatışta %67’’lik, yoğun bakımda ise %68’lik azalma gözlemlendiğini belirtti.

‘Korku ve endişe oluşturulmamalı’

Küçükusta’nın yazısında insanlar arasında oluşan endişe ve paniğe de değinildi. Toplumun tam ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini belirten ünlü profesör, verilerin abartılarak korku pompalanmasının işe yaramadığını ifade etti. Küçükusta, bu korku sebebiyle ortaya çıkan endişe ve paniğin bağışıklık sistemini zayıflatarak insanlara zarar verdiğini de kaydetti.

Eldeki verilerin ‘olduğu gibi’ paylaşılması fikrini savunduğunu belirten Küçükusta, başka uzmanların sözlerinden örnekler vererek, toplumun korkutulmasının sosyal, ekonomi, toplum sağlığı gibi konularda sorunlara yol açabileceğini düşündüğünü belirtti.

Birleşik Krallık’ın tüm dünyaya örnek olması gerektiğini de sözlerine ekleyen Küçükusta, çok sıkı tedbirler, kısıtlamalar ve zorunluluklar ile bir yere varılamayacağını ifade etti. Profesör, Boris Johnson’un Birleşik Krallık’taki tüm yasakları (maske de dahil) kaldırma kararına dikkat çekerek Omicron varyantının salgının sonunu getirebileceğini düşündüğünü aktardı.

‘Yayılımı hızlandırmak pandemiyi bitirebilir’

67 yaşındaki profesör, bazı farklı düşünceleri desteklediğini de yazısında belirtti. Wall Street Journal’dan (WSJ) örnek gösteren Küçükusta, Omicron’un yayılımını yavaşlatmak yerine hızlandırmanın pandemiyi sona erdirmede işe yarayabileceği fikrine sıcak baktığını belirtti. WSJ’deki yazıda Omicron’u yavaşlatma çabalarının daha bulaşıcı ve daha dirençli bir süpervaryant oluşturabileceği; bu yüzden hafif geçirilen Omicron varyantı için ‘yayılımı hızlandırma’ politikasının doğru bir hamle olabileceği de yer aldı.

Ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar’ın hastalığa yakalandıktan sonraki, ‘Kötü haber değil, bir bakıma iyi haber. İki sinovac, iki BioNTech olmuştum. Omicron ile birlikte de beşinci aşımı doğal yollardan olmuş oldum’ ifadelerini örnek gösteren Küçükusta, Omicron sayesinde gelişen antikorların, hücresel ve lokal bağışıklıkların aşılara göre daha güçlü olduğunu da sözlerine ekledi.