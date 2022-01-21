Avusturya, Koronavirüs Aşısını Zorunlu Hale Getirdi

Avusturya Parlamentosu, bugün büyük bir çoğunlukla tartışmalı bir karara imza atarak ülkedeki tüm yetişkinlere aşı zorunluluğu getirdi. İstisnası olmadan aşı olmayan vatandaşlar, 600 eurodan başlayan cezalarla karşılaşacak.

Dünya genelinde Omicron varyantının etkisiyle birlikte vaka sayıları yeni rekorlar kırarken, birçok ülke vakaların artışını önlemek için yeni ve kapsamlı önlemler almaya başladı. Bugünse aşı karşıtlarının sık sık sokakta görüldüğü Avusturya’da Avrupa’da bir ilk olacak karara imza atıldı. Avusturya, ülke genelinde 18 yaş ve üzeri her vatandaşa aşı olma zorunluluğu getirdi.

Avusturya Parlamentosu’nda onaylanan yeni yasa, 1 Şubat’tan itibaren yürürlüğe girecek. Parlamento’da 137’ye 33 gibi büyük bir çoğunlukla kabul edilen yeni yasa, yürürlüğe girdikten sonra da aşı olmayan vatandaşlara yönelik büyük cezaların da verilmesini öngörüyor. Buna göre aşı sertifikası ya da bir istisnası olmayan kişiler, 600 eurodan başlayan cezalarla karşılaşacak. Yasaya tekrar tekrar uyulmazsa, bu ceza 3.600 euroya kadar yükselecek.

Cezalar 15 Mart’tan itibaren kesilecek:

Avusturya’da aşı zorunluluğu kapsamında olmayan yetişkin gruplarsa tıbbi nedenler dolayısıyla aşı olamayan, önceki altı ay içinde koronavirüsü atlatan ve hamile kadınlardan oluşacak. Yasaya uymayanlara 15 Mart’a kadar ceza kesilmeyeceği ifade edilirken, 15 Mart’tan itibaren yasayı ihlal edenlere ceza kesilmeye başlayacak.

Avursturyalı yetkililer, böyle bir zorunluluğun nedenini ülkedeki aşılama oranlarının çok düşük kalması şeklinde açıkladılar. Sağlık Bakanı Wolfgang Mueckstein, yaptığı açıklamada Avusturya’nın salgına karşı mücadelesinde yasayı “ büyük, ilk ve kalıcı bir adım ” nitelendirirken, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Açılma ve döngüsünden bu şekilde kaçmayı başarabiliriz. Bu yüzden bu yasaya şu anda çok acil ihtiyaç var.”

Bakan, aynı zamanda yasanın yalnızca Omicron ile değil, gelecekte ortaya çıkabilecek tüm varyantlarla savaşmakla ilgili olduğuna vurgu yaptı. Avusturya, güncel verilere göre 8,9 milyonluk nüfusunun %72’sini iki doz aşılamış durumda.

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye genelinde 2. doz aşı uygulanan vatandaş sayısı 52 milyon 222 bin (Nüfusun %61,9’u).

Türkiye'de aşı zorunluluğu olacak mı?

Türkiye'den daha fazla aşılama oranına sahip Avusturya, ülkeye aşı zorunluluğu getirmişken bu haber, bu soruyu da merak ettirdi. Fakat Türkiye'de aşı zorunluluğunun gelmesi hakkında güncel bir gelişme bulunmuyor. Ayrıca bunu destekleyecek gelişmeler değil, aşı zorunluluğunun olmayacağına işaret eden gelişmeler yaşanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı zorunluluğu hakkında kasım ayında yaptığı açıklamada "Türkiye, Covid-19 aşısı için vatandaşına mecburiyet getirmedi. Fakat şartlar, aşının zaten bir mecburiyet olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymaktadır." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde de aşısızlara yönelik PCR testi zorunluluğu kalkmıştı. Bu da aşısız kişilerin artık daha az sınırlandırmaya tabii tutulacağı anlamına geliyor.

Bu gelişmeler, yasal aşı zorunluluğunun Türkiye'de uzak bir seçenek olduğunu gösterse de Bilim Kurulu'nda bazı üyeler, bu zorunluluğun gelmesi gerektiğini savunuyor. Prof Dr. Alper Şener, ekim ayında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kış aylarında toplumsal bağışıklığı kontrol altına alabilmek için yaş grubundan bağımsız olarak aşının mutlaka zorunlu hale getirilmesi lazım. Yoksa vaka ve ölüm sayılarında tırmanış göreceğiz. Kış dönemi hepimiz için zor geçecek."