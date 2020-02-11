SHGM, 2020 Yılı İçin İdari Para Cezası Miktarlarını Açıkladı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havacılık alanında uygulanacak para cezalarına zam uyguladı. SHGM tarafından uygulanacak idari para cezalarına yapılan zamlar, Resmi Gazete’de yayınlandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havacılık kurallarına uyulmasını sağlamak için idari para cezası sistemini uzun bir süredir uyguluyor. SHGM’nin uyguladığı idari para cezaları, 2020 yılı için güncellendi. 2020 yılı için idari para cezalarına yüzde 22.58’lik bir zam yapıldı.

SHGM’nin yeni uygulayacağı idari para cezaları, Resmi Gazete'de yayınlanan “SHGM Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Yer Alan İdari Para Cezalarının Yeniden Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ” ile duyuruldu.

Uçuş sırasında kural tanımayan yolcuya 2 bin 603 TL ceza

SHGM tarafından yayınlanan tebliğde idari para cezası uygulanacaklar arasında uçuş sırasında uçuş kurallarını ihlal eden yolcular da tanımlandı. Yolculara uyarılmalarına rağmen elektronik cihazları kullanmaları, emniyet kemerini takmamaları, baş üstü dolaplarını kapatmamaları, yolcular ya da kabin ekibi ile tartışmaları, kabin memurlarını güç kullanarak engellemeleri, kabin memurlarına hakaret etmeleri ve sözlü tacizde bulunmaları durumunda ceza uygulanacak. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, uçuşlarda bu şekilde kuralları ihlal eden yolcuları 2 bin 603 TL idari para cezası ile cezalandıracak.

Denetim için istenen bilgileri sunmayan şirketlere 17 bin 361 TL ceza

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, belirlenen kuralları ihlal eden şirketlere ve kuruluşlara da idari para cezası kesecek. Şirketler ve kuruluşlar, kural ihlallerinde içeriğine bağlı olarak 2 bin 604 liradan 17 bin 361 TL'ye kadar para cezası ile cezalandırılabilecekler.

Araştırma ve soruşturma faaliyetlerinin gidişatını engelleyecek uygulamalarda bulunulması ve delillerin muhafaza edilmemesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ön izin almadan ticari amaçla yolcu ve yük taşınması, denetim için istenen bütün teknik ve ekonomik bilgileri vermek yükümlülüğünün yerine getirilmemesi gibi durumlarda 17 bin 361 TL para cezası uygulanacak.

Hava aracını, yolcuları ve yükü güvence altına almayanlara, zorunlu iniş durumunda pilotun yetkililere haber vermemesi durumunda 10 bin 416 TL, ruhsat örneğinin asılması ile uçuş tarifelerinin yürürlüğe konulmasına ilişkin kurallara uyulmaması halinde 2 bin 604 TLidari para cezası verileceği Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile duyuruldu.