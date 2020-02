Uzmanlardan Corona Virüsü Hakkında Korkutan Açıklama

4.500'den fazla doktor ve bilim insanının yer aldığı Mayo Clinic’ten uzmanlar, verdikleri röportajlarda Corona virüsü hakkında korkutan cümleler kullandı. Her iki uzman da virüsün dünya çapında bir salgın olacağına inanıyor.

Son haftalarda dünyayı panik hâline sokan ve önüne geçmek için küresel çapta birçok önlem alınan Corona virüsü (2019-nCoV) hâlâ tüm hızıyla yayılmaya devam ediyor. Virüs, bugüne kadar teyit edilen bilgilere göre 20.685 kişiye bulaştı ve 427 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Geçtiğimiz hafta Dünya Sağlık Örgütü, Corona virüsü için ‘uluslararası acil durum’ ilan etti. Örgütün böyle bir karar alması, virüsün daha da ciddiye alınmasını sağladı ve önlemlerin artmasına yol açtı. Bugünse Mayo Clinic’te Vaccine Research Group’un (Aşı Araştırma Grubu) başkanından virüs hakkında karamsar bir açıklama geldi.

'Corona virüsü, dünya çapında salgın olmaya yaklaşıyor'

Mayo Clinic’ten Gregory Poland, CNBC’ye yaptığı açıklamada Corona virüsü için "Şu an dünya çapında bir salgınla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Corona virüsü, bu zamana kadar ağırlıklı olarak sadece bir bölgeyi (Çin) tehdit eden bir salgın olarak görülüyordu.

Günümüzde Çin dışında 23 ülkede Corona virüsü üzerine çalışmalar yapılmakta. Bu sayı bile virüsün ne kadar yayılabileceğini gösterir nitelikte. Corona virüsü; Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Avustralya olmak üzere 7 kıtanın 4’ünde ortaya çıktı. Yaşamın ağırlıklı olduğu diğer iki kıta olan Güney Amerika ve Afrika’da virüse henüz rastlanılmadı.

Corona virüsünün ciddiyetinden bahseden tek uzman Gregory Poland değildi. The New York Times’a röportaj veren National Institute of Allergy and Infectious Disease (Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü) başkanı Anthony S. Fauci de bir açıklamada bulundu. Fauci, röportajında şu cümleleri kurdu: “Corona virüsü çok ama çok bulaşıcı ve bu virüsün dünya çapında bir salgın olacağı neredeyse kesin. Peki virüs bir felaket mi olacak? Bilmiyorum.”