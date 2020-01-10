Ucuz Telefonlar Hakkında İnsanı Tedirgin Eden Araştırma

Akıllı telefonlar artık en önemli yardımcılarımız, ancak fiyatları giderek yükseliyor. Bu nedenle ucuz telefonlara olan eğilim artıyor. ABD’de yapılan bir araştırma ise ucuz telefonların güvenliği hakkında tüm tüketicilerde endişeye neden olacak cinsten.

Türkiye’de akıllı telefonların fiyatları son 4-5 yılda akıl almaz seviyede yükseldi. Artık hem güvenli hem de kaliteli cihazlara sahip olmak çoğu insan için zor. Bu nedenle fiyatı 800 TL’ye kadar düşen akıllı telefonların satışlarında artış görülebiliyor.

Bugünkü haberimiz her ne kadar ABD’den olsa da hepimizi ilgilendiriyor. Ülkedeki düşük gelirli tüketicilere uygun fiyatlı telefon satışı yapmak için desteklenen bir program bulunuyor. Lifeline Assistance olarak bilinen bu program ile düşük gelirli insanların akıllı telefon sahibi olması sağlanıyor.

Program kapsamında halka satılan uygun fiyatlı bir telefonda ise asla silinemeyen virüsler keşfedildi. Şimdi sıkı durun… ABD’nin kendi halkına sattığı bu telefon Çin’de üretiliyor! Merkezi Çin’de bulunan Unimax LTD’nin UMX U686CL isimli modeli, ABD’de devlet desteği ile halka sadece 35 dolar karşılığında satılıyor.

Güvenlik şirketi Malwarebytes Inc. tarafından yapılan araştırma gerçekleri gün yüzüne çıkardı:

Malwarebytes Inc., ABD halkına devlet desteği ile uygun fiyatlı olarak satılan söz konusu telefonu inceleme altına aldı. Yapılan araştırma sonucunda telefona ön yüklü olarak gelen iki kötü amaçlı yazılım tespit edildi. Bu yazılımlardan birisi Adups adındaki virüs ile benzer yapıyı taşıyor ve Wireless Update isimli uygulamanın içinde bulunuyor. Peki Adups nedir? Bir başka Çinli şirket olan Adups, veri ihlali yapan ve yazılımlara arka kapılar açarak bilgi sızdıran bir şirket olarak daha önce de nam salan bir şirket.

İkinci kötü amaçlı yazılım ise telefonun Ayarlar uygulamasında keşfedildi. Bu yazılımda ise hem bir reklam virüsü hem de bir Trojan virüsü bulundu. Araştırmacılar iki virüsün de üretici şirket tarafından yüklenip yüklenmedini ise doğrulayamadı. Ancak kutu açışıyla birlikte cihazlarda bulunan bu yazılımlar nedeniyle Çin’e ilişkin endişeler tavan yapmış durumda.

Peki bu olaylar bizi neden ilgilendiriyor?

Eğer kişisel verilerimizin güvenliğini isteyen bireylersek, satın aldığımız akıllı telefonlarımızın bilgilerimizi başka şirketlerle paylaşmasını istemeyiz. Aynı şekilde milyonlarca insanın akıllı telefon sahibi olduğu ülkemizde, söz konusu yazılımlar sayesinde vatandaşların bütün bilgileri başka şirket ya da devletler tarafından ele geçirilebilir.

Elbette günümüz sosyal medya, arama motoru şirketleri de reklamcılık için bilgilerimizi alıyor. Ancak Çin’in ABD’de neden olduğu endişeler, vatandaşların izlenmesi ya da dinlenmesi üzerine kurulu. Zamanında Cem Yılmaz’ın gösterisinde eleştirdiği “Acaba izleniyor ya da dinleniyor muyuz?” düşüncesi artık fazlasıyla ciddiye alınıyor.

ABD, geçtiğimiz yıl Çin merkezli Huawei’ye benzer endişeler nedeniyle büyük engellemeler getirmişti. Böyle bir ortamda FCC gibi bir devlet kurumunun halka sunduğu ucuz telefonları yine Çinli bir şirketten alması ise oldukça ilginç bir durum. Yani anlayacağınız devletler bile bu tehlikeleri gözden kaçırırken, biz kullanıcılar daha büyük risklerle karşı karşıyayız.

Günümüzde akıllı telefon üreticileri, cihazın çalışması için gereken yazılımların hepsini kendileri geliştirmiyor. Çoğu zaman bu yazılımlar için farklı şirketlerle anlaşarak ortaklık kuruyorlar. Bu da cihazların güvenliği için önemli bir endişe kaynağı haline geliyor. Zira üreticinin kendisi tarafından geliştirilmeyen yazılım, bir başka şirket tarafından geliştirilirken kötü amaçlarla kullanılabiliyor.

Türkiye’de ise ucuz, Çin menşeili ve riski yüksek çok sayıda cihaz bulunuyor. Anlaşılan o ki güvenlik meselesi, ilerleyen yıllarda akıllı telefon fiyatlarını daha çok etkileyecek bir değişken olacak.

