Ucuz Model Y Türkiye’de görüntülendi: Satış çok yakında

Tesla’nın “ucuz” Model Y’si Kocaeli’de taşıyıcı üzerinde görüldü. Showroom açılışı ve satışların kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Teslimatlar önceki modellere göre daha hızlı olabilir.

Zeyd Acar'ın paylaşımına göre Tesla’nın “daha ulaşılabilir fiyatlı” Model Y versiyonu Türkiye’de ilk kez Kocaeli’de taşıyıcılar üzerinde görüntülendi. Bu görüntüler, markanın yeni sevkiyat sürecini başlattığını ve resmi satışların çok yakında açılacağını işaret ediyor.

Paylaşılan bilgilere göre bu yeni Model Y, daha önce Türkiye’de satılan Premium donanımlı modellerden çok daha hızlı teslim edilecek. Tesla’nın teslimat süreçlerini sadeleştirmesi ve daha geniş kitleye hitap etmesi bu iddiaları güçlendiriyor.

Modelin Türkiye fiyatı, donanım seviyesi ve menzil seçenekleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak araçların showroomlara doğru yola çıkmış olması, fiyat ve konfigürasyon bilgilerinin de kısa süre içinde duyurulacağını gösteriyor.

Tesla topluluklarında, gelecek araçların envantere düşme anını takip etmek için Telegram gruplarının hızla büyüdüğü belirtiliyor. Bu da talebin yüksek olduğunu ve Türkiye’de daha uygun fiyatlı elektrikli otomobil seçeneklerine ilginin giderek arttığını gösteriyor.