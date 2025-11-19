Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Ucuz Model Y Türkiye’de görüntülendi: Satış çok yakında

Tesla’nın “ucuz” Model Y’si Kocaeli’de taşıyıcı üzerinde görüldü. Showroom açılışı ve satışların kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Teslimatlar önceki modellere göre daha hızlı olabilir.

Ucuz Model Y Türkiye’de görüntülendi: Satış çok yakında
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Zeyd Acar'ın paylaşımına göre Tesla’nın “daha ulaşılabilir fiyatlı” Model Y versiyonu Türkiye’de ilk kez Kocaeli’de taşıyıcılar üzerinde görüntülendi. Bu görüntüler, markanın yeni sevkiyat sürecini başlattığını ve resmi satışların çok yakında açılacağını işaret ediyor.

Paylaşılan bilgilere göre bu yeni Model Y, daha önce Türkiye’de satılan Premium donanımlı modellerden çok daha hızlı teslim edilecek. Tesla’nın teslimat süreçlerini sadeleştirmesi ve daha geniş kitleye hitap etmesi bu iddiaları güçlendiriyor.

G6GnZMVXAAAQk6f

Modelin Türkiye fiyatı, donanım seviyesi ve menzil seçenekleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak araçların showroomlara doğru yola çıkmış olması, fiyat ve konfigürasyon bilgilerinin de kısa süre içinde duyurulacağını gösteriyor.

Tesla topluluklarında, gelecek araçların envantere düşme anını takip etmek için Telegram gruplarının hızla büyüdüğü belirtiliyor. Bu da talebin yüksek olduğunu ve Türkiye’de daha uygun fiyatlı elektrikli otomobil seçeneklerine ilginin giderek arttığını gösteriyor.

Tesla

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

NVIDIA'nın Yarım Milyon Liralık Ekran Kartı, Yedek Parçası Olmadığı İçin Çöp Oldu

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Yeni Chery Tiggo 7 Türkiye'de: İşte Yok Satacak Fiyatı ve Premium Özellikleri!

Yeni Chery Tiggo 7 Türkiye'de: İşte Yok Satacak Fiyatı ve Premium Özellikleri!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim