Web geliştirme alanında uzmanlaşmak istiyor fakat nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız, Udemy'nin en popüler 2 eğitmeninin, web geliştirme konusunda sıfırdan başlayarak tüm incelikleri ve detayları anlattığı devasa kurs %94 indirime girdi. 700 videoluk dev kursla birlikte sektörün aranan isimlerinden olabilirsiniz.

Online Eğitim Platformu Udemy’nin en popüler 2 eğitmeni, Engin Demiroğ ve Mustafa Murat Coşkun, temel eğitimi olmayanları dahi sektörün en üst noktalarına ulaştıracak teknikleri barındıran ve 700’e yakın video içeriği bulunan Modern Web Geliştirme Kursunu yayınladı. Tamamıyla sıfırdan başlayıp Web Geliştirmenin tüm teknolojilerini derinlemesine öğreneceğiniz bu eğitim, kısa bir süre için inanılmayacak bir fiyata indi.

İnternet ortamı günümüzde vazgeçilemez bir noktaya çıktı ve birçok kişi bu konuda eğitim almak için can atar durumda. Udemy’nin en popüler 2 eğitmeni, en temelden başlayarak tüm sorunlara ve püf noktalarına değinmek için aynı kursta buluşuyor. Bu kurs ile, hiçbir programlama bilginiz olmasa bile, Modern Web Geliştirmeyi iki farklı eğitmenle beraber sıfırdan Modern Teknikler ve Gerçek Hayat Projeleriyle öğrenebilirsiniz.

Web Geliştirme, yazılım geliştirmenin sektörde en çok aranan alanı olarak biliniyor. Bunun yanı sıra web geliştirme teknolojilerinin sürekli güncellenmesi ve alternatiflerinin olması da adayları bir hayli zorluyor.

Sektörde güncel olarak kullanılan tüm teknolojileri içinde barındıran Modern Web Geliştirme | Sıfırdan Sektörün Yükseklerine Kursu, işlerin arka planını sektörün gözünden göstermesiyle öne çıkıyor. Bu sayede kursun sonunda gerçek işleyişin nasıl olduğunu da öğrendiğiniz için web geliştiricisi olma konusundaki basamakları sağlam ve doğru adımlarla çıkmış oluyorsunuz.

Birçok farklı konuyu barındıran bu eğitim modelinde tüm konular detaylı bir şekilde ele alınıyor. Tüm bunların yanı sıra bölüm içerikleri de tek başına bir kurs olabilecek detaylama modeliyle hazırlandığı için yalnızca tek konu başlığından da aradığınız bilgiye ulaşmanız mümkün.

Kurs modeli sürekli güncel kalma üzerine kurulduğu için eski kalan yöntemler ve teknikler kurs içinde bulunmuyor. Kursta bulunan modern teknikler, sizi yeni nesil web geliştirme kariyerine hızlı ve sağlam bir şekilde dahil edecek tekniklerden oluşuyor.

700’e yakın video, makale ve quizin bulunduğu bu eğitime kaydolarak tüm içeriklere ömür boyu erişim fırsatına da sahip olacaksınız.

Kursun derinlemesine ele aldığı konular şu şekilde:

Tamamı ile Sıfırdan Programlamaya Giriş

Sıfırdan İleri Seviyeye HTML , CSS , BootStrap ve Responsive Tasarım

Modern JavaScript

NodeJs ve ExpressJs ile StackOverflow Benzeri Modern Rest Api

Baştan Sona React , Redux, Hooks

Baştan Sona Angular

Modern Yazılım Geliştirme Prensipleriyle Asp.Net Core ve Blazor

Kurs sonunda geliştirmiş olacağınız bazı projeler

HTML, CSS ve Responsive Tasarım ile Landing Page Projesi

Modern JavaScript ile Github, Translate ve Currency Uygulamaları

ExpressJS ve NodeJs ile StackOverflow benzeri Question/Answer Rest Api

React ve Redux Kullanarak E-Ticaret FrontEnd Uygulaması

Angular ile E-Ticaret Front End Uygulaması ve Gezi Blogu Projesi

Asp.Net Core, Blazor ve Kurumsal Mimari Teknikleriyle E-Ticaret Projesi

Modern Web Geliştirme Kursu | Sıfırdan Sektörün Yükseklerine tanıtım videosu:

Siz de bu alana ilgi duyuyor; Web Geliştirme dünyasına adım atmak ve aranan bir web geliştiricisi olmak istiyorsanız, bu kurs sayesinde seviyeniz fark etmeksizin hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kursa, Webtekno aracılığıyla %94 indirimle sadece 24,99 TL’ye sahip olmak için buraya tıklayabilirsiniz. Ayrıca, Webteknoya özel WEBDEV kupon linkini arkadaşlarınıza da ulaştırabilirsiniz.

Udemy'nin en popüler iki eğitmeni Engin Demiroğ ve Mustafa Murat Coşkun hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak isterseniz isimlerine tıklayarak sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

İyi kodlamalar!