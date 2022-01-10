'Aşı Mucitleri Euroda Yer Alsın' Teklifine İlk Yanıt

mRNA tabanlı koronavirüs aşısının mucitleri olan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin euro banknotlarında yer almasıyla ilgili bir açıklama geldi. Mevcut euro banknotlarının tasarımcısı olan Robert Kalina, bunun iyi bir fikir olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan isimleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ydi. Pfizer ile geliştirdikleri mRNA tabanlı koronavirüs aşısı ile tüm dünyaya umut olan ikilinin, euro banknotlarına resmedilmesi gündeme gelmişti. Teklifi ortaya atan isim, Alman milletvekili Moritz Körner'di. Şimdi, bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bir süredir tedavülde olan banknotların tasarımcılığını yapan Robert Kalina, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Tasarımcı, Özlem Türeci ile Uğur Şahin'in banknotlarda yer almasının iyi bir fikir olmadığını söyledi. Peki neden?

"Kıskançlığa yol açabilir"

Robert Kalina'ya göre banknotlar oluşturulurken tüm ülkere eşit uzaklıkta olunması gerekiyor. Kendisinin de bundan ötürü isimler yerine mimari yapıları tercih ettiğini belirten tasarımcı, Beethoven veya Mozart gibi isimlerin tek bir ülkeyle bağdaştırılamayacağı için banknotlarda kullanılabileceğini ancak Özlem Türeci ve Uğur Şahin için böyle bir durumun söz konusu olmayacağını ifade etti.

“Portrelere izin verilebilir ama sadece yüzleri belirsiz olursa. Ben mimariyi kullandım. Bir tarafta köprüler diğer tarafta ise pencereler ve kapılar...” ifadelerini kullanan Kalina, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin de ancak bu şekilde banknotlarda yer alabileceğini belirtti. Kalina'ya göre bilim insanlarının resimlerinin banknotlarda yer alması, ülkeler arası kıskançlığa ve gerilimlere yol açabilir...