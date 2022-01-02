Uğur Şahin ve Özlem Türeci Euro Banknotlarında Yer Alabilir

Euro banknotlarının değişeceğinin açıklanmasından sonra Avrupa Parlamentosundan (AP) tasarımla ilgili bir tavsiye geldi. AP milletvekili Moritz Körner, euro banknotlarında BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin yer alması teklifinde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) euro banknotlarının tasarımını değiştirmeyi planladığını sizlerle paylaşmıştık. 19 Avrupa Birliği ülkesinin kullandığı para birimi olan euronun 20 yılı aşkın süredir kullanılan banknotlarının değişeceğini belirten ECB, yeni tasarımın 2024 yılına kadar belli olacağını aktarmıştı.

Şimdi de Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) yeni banknotların tasarımı ile ilgili bir tavsiye geldi. 31 yaşındaki AP milletvekili Alman Moritz Körner, iki yıla yakın süredir hayatımızda bulunan COVID-19 hastalığına karşı aşı geliştiren BioNTech’in kurucularının euro banknotlarında yer alabileceğini ifade etti.

“Uğur Şahin ve Özlem Türeci euro banknotlarında yer almalı”

Avrupa Parlamentosu milletvekili Moritz Körner, yaptığı yeni açıklamalarda euro banknotlarının tasarımı ile ilgili konuştu. Körner, COVID-19’a karşı geliştirilen ve dünyanın en çok kullanılan biri olan Pfizer/BioNTech aşısının geliştiren Alman BioNTech firmasının Türk asıllı kurucuları Prof Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci’nin euro banknotlarında yer alması teklifinde bulundu.

Alman Hür Demokrat Partisi’nde de yer alan ünlü politikacı, Türeci ve Şahin’in geliştirdikleri aşının milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardığını aktardı. Bunun yanı sıra Körner, milyarder ikilinin hayat hikâyesinin hem bilim hem de girişimcilik konusunda ilham verici olduğunu belirterek Şahin ve Türeci’nin banknotlarda yer almasının uygun olacağını ifade etti.