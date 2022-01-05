Uğur Şahin, Verem ve Sıtma Aşıları İçin Tarih Verdi

BioNTech kurucusu Uğur Şahin, mRNA teknolojisinin önemi hakkında konuştu ve hem verem hem de sıtma aşıları için tarih verdi. Bu teknolojinin pek çok hastalık için potansiyel çözüm olduğunu söyleyen bilim insanı, AIDS ve verem aşıları için Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan destek aldıklarını duyurdu.

Koronavirüs için en güçlü silah olan aşıyı geliştirmeyi başaran iki Türk bilim insanından biri olan Uğur Şahin, Fransız Le Monde’a konuştu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan bilim insanı, mRNA teknolojisinin çok önemli olduğunu ve pek çok hastalık için çözüm üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. “mRNA, çok sayıda hastalığa karşı potansiyel olarak çare olabilir.” ifadelerini kullanan Şahin, bu teknolojinin hangi hastalık türlerinde kullanılabileceğini de açıkladı.

Uğur Şahin tarafından yapılan açıklamalara göre mRNA tabanlı tedavi yöntemleri ile başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere kronik rahatsızlıklar ile kanser de tarih olabilir. mRNA teknolojisinin en önemli özelliğinin hız olduğuna atıfta bulunan Prof. Uğur Şahin, yapılan çalışmaların güncel verilere dayandığını, bu sayede de daha etkili tedavi yöntemleri geliştirilebileceğini ifade ediyor.

"Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan destek alıyoruz"

Yaptıkları çalışmaların COVID-19'dan ibaret olmadığını ifade eden BioNTech kurucusu, AIDS, verem ve sıtma için de aşı çalışmalarını sürdürdüklerini söylüyor. Hatta Bill & Melinda Gates Vakfı, AIDS ve verem hastalıkları için Uğur Şahin'in ekibine destek oluyor. Grip aşısının da yolda olduğunu açıklayan Uğur Şahin, verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

AIDS, verem ve sıtma gibi hastalıklara karşı aşı geliştirmek için çalışıyoruz. Bahsettiğim ilk iki hastalıkla mücadele için Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan destek alıyoruz. Şu an bütün projeler klinik inceleme öncesi süreçte. Partnerimiz Pfizer ile birlikte klinik geliştirme aşamasında olan influenza aşısı için çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz 2022 yılının sonuna kadar sıtma ve verem (tüberküloz) için klinik testlere başlamak. Bunlara ek olarak 10 farklı hastalık için de klinik inceleme öncesi süreci başlatmak istiyoruz...