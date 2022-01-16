Ukrayna'nın resmi hükümet ve elçilik internet sitelerine siber saldırılar düzenlendi. Pek çok bakanlık ve elçiliğin etkilendiği saldırılarda bilgisayarlara zararlı yazılım bulaştığı aktarıldı.

Associated Press’te yer alan bir habere göre Ukrayna’da birçok resmi hükümet ve elçilik internet sitesinin siber saldırının hedefi olduğu ve bu saldırılar sonucunda hükümet kurumunda bulunan bilgisayarlara da fidye virüsü gibi görünen zararlı yazılım bulaştığı aktarıldı.

Hükümet, aralarından eğitim, tarım, dışişleri, enerji ve çevre bakanlıkları da dahil olmak üzere 70 adet merkezi ve bölgesel hükümet web sitesinin saldırıdan etkilendiğini kaydetti.

Microsoft, fidye yazılımı dedi:

Yapılan açıklamada Microsoft; siber saldırılar sebebiyle internet sitelerine olan erişimin kesildiği esnada bilgisayarlarda zararlı yazılım tespit edildiğini ifade etti. Bilgisayarlara bulaşan zararlı yazılımın bir fidye yazılımı gibi göründüğünü kaydeden Microsoft; bu yazılımın saldırgan tarafından aktif hale getirilmesi halinde Ukrayna hükümetinin bilgisayar sistemlerinin çalışılamaz hale gelebileceğini belirtti.

Ukrayna, siber saldırının arkasında Rusya olduğunu düşünüyor

Cuma günü gerçekleşen saldırının başında, siber saldırının yapıldığı sitelerde Ukraynaca, Rusça ve Lehçe şeklinde üç farklı dilde bir mesaj yayımlandı. Sitelere gönderilen tehdit niteliğindeki mesajda “Ukraynalı! Tüm kişisel verileriniz halka açık internete yüklendi. Bu senin geçmişin, bugünün ve geleceğin için” ifadelerine yer verildi.

Reuters’a açıklamada bulunan bir üst düzey Ukrayna güvenlik yetkilisi, hükümetin resmi internet sitelerine olan mevcut erişim sorunun ise zararlı yazılım saldırısının üstünü kapatmak için yapıldığını ifade etti. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından yapılan ilk değerlendirmeye göre şimdilik hiçbir kişisel veri sızdırılmadı veya hiçbir içerik değiştirilmedi. Her ne kadar Ukrayna güvenlik yetkilileri bahsi geçen siber saldırının Rusya istihbaratı tarafından yapılan saldırılara benzer olduğunu iddia etse de Rusya, bu iddiaları reddetti.

Öte yandan Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Josep Borrell, Ukrayna'nın "bu tür siber saldırılarla" başa çıkmasına yardımcı olmak adına tüm kaynaklarının seferber edildiğini ifade etti.