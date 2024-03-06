30 milyon dolardan fazla mal varlığı olan ultra zengin bireyler araştırıldı. Türkiye, yıllık yüzde 9,7 artış oranı ile araştırmaya katılan ülkeler arasında bir numaraya yerleşti. Varlık Raporu 2024'e göre Türkiye'de 1.761 kişi, ultra zengin.

Türkiye'de ekonomik koşullar, yüksek enflasyon ve döviz kuru nedeniyle her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. En azından bazılarımız için... İngiltere merkezli gayrimenkul firması Knight Frank tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye'de "ultra zengin" olarak anılan kişilerin sayısında rekor bir artış yaşandı. Türkiye, araştırmaya dahil olan 30 ülke arasında ultra zenginlerin oranını en çok artıran ülke oldu.

Knight Frank'in, The Wealth Report 2024 (Varlık Raporu 2024) verilerine göre Türkiye'de 30 milyon dolardan fazla varlığa sahip olan bireylerin sayısı, 1.932 olarak kayıtlara geçti. Bu kişilerin sayısı, geçtiğimiz yıl yapılan araştırmada 1.761 olarak kayıtlara geçmişti. Böylelikle Türkiye'deki ultra zenginlerin sayısı, yüzde 9,7 artmış oldu. Türkiye, bu istatistiklerle araştırmadaki diğer ülkelerin tamamını geride bırakmış oldu.

Ancak Türkiye, dünyanın en çok ultra zenginine sahip olan ülkesi değil!

Ana akım medya, Knight Frank tarafından yapılan araştırmayı, Türkiye, dünyanın en çok ultra zenginine sahip ülkesiymiş gibi verebilir. Ancak böyle bir durum söz konusu değil. Varlık Raporu 2024 verilerine göre 30 milyon dolardan fazla varlığı olanların en fazla olduğu ülke, 225 bin 77 kişi ile ABD. Bu arada; küresel çapta ultra zenginlerin sayısının 626 bin 619 olduğunu söyleyelim.

Dünyanın en çok ultra zengin insanlara sahip ülkeleri şöyle:

Ülke Ultra Zengin Sayısı ABD 225.077 Çin 98.551 Almanya 29.021 Kanada 27.928 Birleşik Krallık 23.072

Türkiye'nin, ultra zengin sayısının oransal bazda en çok arttığı ülke olduğunu söyledik. Peki bu kategoride, Türkiye'yi takip eden ülkeler hangileri?

Ultra zenginlerin en çok arttığı ülkeler:

Ülke Ultra Zengin Sayısının Artış Oranı Türkiye Yüzde 9,7 ABD Yüzde 7,9 Hindistan Yüzde 6,1 Güney Kore Yüzde 5,6 İsviçre Yüzde 5,2

Ultra zenginlerin yaşadıkları bölgeler kapsamındaki durumu şöyle:

Bölge Ultra Zengin Sayısı Kuzey Amerika 253.066 Asya 165.442 Avrupa 155.232 Orta Doğu 18.790 Avustralya 17.934 Latin Amerika 13.159 Afrika 2.996

Türkiye'deki ultra zengin sayısı, 2028'de yüzde 42,9 daha artacak!

Knight Frank verilerine göre 2028 yılına geldiğimizde Türkiye'deki ultra zenginlerin sayısı 2.760'a yükselecek. Bu da mevcut duruma kıyasla yüzde 42,9'luk artış yaşanacağı anlamına geliyor. Ancak Türkiye, bu klasmanda bir numara olmayacak. Araştırmaya göre 2028 yılına gelindiğinde ultra zengin sayısının en çok artacağı ülke, yüzde 50,1'lik artış oranı ile Hindistan olacak. Türkiye, Hindistan'dan sonra gelen Çin'in ardından üçüncü sırada yer alacak.

Araştırmanın tamamına buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.