Jeff Bezos, Bir Kez Daha Dünyanın En Zengini Oldu (Galiba)

Amazon'un patronu Jeff Bezos, Bloomberg'e göre dünyanın en zengin insanı oldu. Forbes ise zirveye farklı bir isim koymuş durumda.

Dünyanın en zengin insanı ünvanı sık sık el değiştiriyor. Bu kişiler, Varyemez Amca gibi paralarını altın havuzu yaptırıp içine doldurmuyorlar, servetlerinin büyük kısmı yatırım yaptıkları firmalardaki hisselerinden oluşuyor. Hisselerin değerleri değiştikçe en zengin insan ünvanı da el değiştiriyor.

Bloomberg'e göre en zengin isimler listesinin en tepesinde, 200 milyar dolarlık servetiyle Jeff Bezos yer alıyor. Onu Elon Musk ve Bernard Arnault takip ediyor. Öte yandan Forbes'e göre zirvedeki isim, Arnault ve ailesi olurken onu Elon Musk (202.3 milyar dolar) ve Jeff Bezos (198,5 milyar dolar) takip ediyor.

Birine göre Bezos, birine göre Arnault zirvede

Bloomberg'e göre dünyanın en zengin insanları listesi

İki değerlendirme arasındaki fark ise metodolojilerden kaynaklanıyor. Forbes, Arnault'u ailesi ile birlikte değerlendirirken, serveti tek ya da az sayıda şirkete bağlı kişilerin durumunu günde bir defa güncelliyor. Bloomberg ise New York Borsasına göre her günün sonunda bir defa güncelleme yapıyor. Bu da aradaki farkların nedeni olarak öne çıkıyor.

Forbes'a göre dünyanın en zengin insanları listesi

Listenin geri kalanına baktığımızda da iki firmanın değerlendirmeleri arasında farklar olduğu göze çarpıyor. Örneğin Bill Gates, Bloomberg'e göre en zengin beşinci insan konumunda bulunurken Forbes'te ise yedinci sırada kendisine yer buluyor. Mark Zuckerberg ve Jensen Huang ise servetini en çok arttıran isimler olarak listelerde öne çıkıyor.