Uluslararası Hava Yolları Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) 78. Genel Kurulu, Türkiye için önemli gelişmelerle geride kaldı. Genel kurulda tarihte ilk kez bir Türk, IATA Başkanı olarak seçildi. Ayrıca IATA Yönetim Kurulu'na da bir Türk getirildi.

Uluslararası havacılık sektöründe Türkiye için bir ilk yaşandı. Tarihte ilk kez bir Türk, Uluslararası Hava Yolları Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) başkanlık koltuğuna oturdu. O isim, Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Nane idi. Ayrıca; Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da IATA Yönetim Kurulu Üyeliği'ne getirildi.

IATA, Katar'ın başkenti Doha'da 78. Genel Kurul etkinliklerini gerçekleştirdi. Etkinliklere damga vuran isimlerse Türk iş insanları oldu. Mehmet Nane, Haziran 2023'e kadar IATA'nın başında olacak. Ahmet Bolat ise IATA'daki görevinde Türk Hava Yolları'nı da temsil edecek. Gelin bu önemli isimlerin yaptıkları açıklamalara hep birlikte bakalım.

IATA'nın İlk Türk Başkanı Mehmet Nane: Havacılık, tarihinin en zorlu sınavlarından birini veriyor

IATA Başkanı Mehmet Nane tarafından yapılan açıklamalarda, “Havacılık sektörünün çok zorlu bir krizden çıktığı böyle bir zamanda, bu önemli sorumluluğu devralmak ve IATA'nın ilk Türk başkanı olmak benim için büyük bir gurur. Bu gururun en önemli sebebi ise Türk sivil havacılığının geldiği noktayı temsil ediyor olması. Havacılık sektörü, son birkaç yıldır tarihinin en zorlu sınavlarından birini veriyor, COVID-19’un yanı sıra politik ve ekonomik birçok farklı etkenden de direkt olarak etkileniyor. Bu da halihazırda meşakkatli olan sektörümüzü daha da zorlu hale getiriyor. Bütün zorluklara rağmen, sektörümüzde faaliyet gösteren tüm paydaşlar maksimum gayretle çalışıyor.” ifadelerine yer verildi.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat tarafından yapılan açıklamalarda ise "Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı olarak beni bu değerli göreve seçen IATA Yönetim Kurulu'na teşekkür ediyorum. Havayolu sektörünün önde gelen aktörleri olarak, özellikle küresel havacılığın Kovid-19 sonrası aktif bir toparlanma sürecine girdiği bu zamanlarda ortaklar arasındaki dayanışma ve iş birliğinin değerine inanıyoruz. Türkiye'nin ulusal bayrak taşıyıcısı olarak, sağlam uzmanlığımız ve profesyonel geçmişimiz ile yeni görevimizle ilgili sorumlulukları başarıyla yerine getireceğimize inancımız tam." denildi.