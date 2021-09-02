ISS'te Onarılamaz Hasarlar Oluşacağı Açıklandı

Rus Energia şirketinin baş mühendisi olarak çalışan Vladimir Solovyov, ISS'le ilgili korkutan bir durumu gerçekleri gündeme getirdi. Rus yetkiliye göre istasyonun yaşlılığı, bir süre sonra onarılamaz arızalara yol açacak. Solovyov, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir felakete yol açabileceğine inanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile ilgili açıklamalarda bulunan Rus yetkili Vladimir Solovyov'un kurduğu cümlelerden bahsetmiştik. Şimdi bu açıklamayla ilgili yeni ve çok önemli gelişmeler yaşandı. Ortaya çıkan yeni detaylar, Uluslararası Uzay İstasyonu için yolun sonuna gelinmiş olabileceğini gözler önüne seriyor.

Vladimir Solovyov'un açıklamalarına göre Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bazı çatlaklar bulunuyor ve bu çatlakların büyüyeceği zaten kesindi. Ancak istasyondaki sorunlar bununla sınırlı değilmiş. Öyle ki Rusya'nın kontrol ettiği birimlerdeki ekipmanların yüzde 80'i, son kullanma tarihini geride bırakmış durumda. Bu da ISS'te gelecekte onarılmaz sorunlar yaşanmasına yol açacak.

Geçen yıl da uyarmıştı

Energia isimli şirket bünyesinde baş mühendislik görevini sürdüren Vladimir Solovyov, geçtiğimiz yıl da konuyla ilgili bazı açıklamalar yapmış ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nun eskimeye başladığını, neredeyse tüm parçaların yenilenmesi gerektiğini söylemişti. Ancak bu uyarı pek de önemsenmemişti. Gelen son açıklamalar, ISS'in artık yorgun olduğunu ve çok yakın bir gelecekte onarılamayacak arızalar vermeye başlayabileceğini gözler önüne seriyor.

Solovyov'un tahminlerine göre ISS, 2030 yılına geldiğimizde istesek de kullanılamaz hale gelecek. Ayrıca arızalar nedeniyle bir uzay kazasının yaşanmasının da ihtimaller dahilinde olduğunu düşünen Solovyov, ISS'in uzayda ya da yeryüzünde bir felakete yol açmasının engellenmesi gerektiğini düşünüyor.