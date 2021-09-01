Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Çatlaklar Bulundu

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan pek de iyiye işaret etmeyen yeni gelişmeler geldi. Söz konusu gelişmelere göre istasyondaki Rus kozmonotlar, ilk bileşeni olan Zarya modülünde yeni çatlaklar olduğunu fark etti. Yetkililere göre bu durum, çatlakların zamanla daha da yayılacağına işaret ediyor.

İçinde yaşanabilen bir uydu olarak kabaca tanımlayabileceğimiz Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) yeryüzünden yüzlerce kilometre yükseklikte durmadan hareket ediyor. Bir araya gelen modüllerin birleşmesiyle oluşmuş olan uzay üssü, birçok ülke tarafından ortak olarak kullanılıyor ve içinde, uzay alanındaki çalışmaların yanında fizik, biyoloji, kimya gibi alanlarda da araştırmalar yapılmasına imkân tanıyor.

Uzay çalışmaları konusunda anlayabileceğimiz üzere kritik bir yere sahip olan ISS, bugün kötü bir gelişmeyle karşımızda. Bilgilere göre Rus kozmonotlar, ISS’in ilk bileşeni olan Zarya modülünde yeni çatlaklar tespit etti. Yetkili isimler çatlakların zamanla daha da büyüyeceğini söylüyor. İşte detaylar:

Zarya modülü 1998 yılında fırlatılmıştı:

Rusya merkezli Energia'da baş mühendis olan Vladimir Solovyov, durumun kötü olduğunu ve zamanla bu yeni çatlakların yayılacağını söyledi. Buna ek olarak Solovyov, ISS’in artık yaşlandığını gösterdiğini ve 2025 yılı itibariyle daha çok parçanın bu gibi sorunlarla karşımıza çıkacağını söyledi.

Bunun yanında Zarya modülünün fırlatılan ilk bileşen olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda söz konusu çatlakların pek de şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz. Zira 1998 yılında fırlatılan bu modül, o zamandan bu zamana yörüngede dolaşmakta.

Daha da endişe verici olanı, Rus kozmonotlar yaşadıkları yeri ve yaşam destek sistemlerini içinde bulunduran Zvezda modülünde de daha önce 2 küçük çatlak keşfetmişti. Bu bağlamda Solovyoy’un da dediği gibi ISS’in yaşını göstermeye başladığını söyleyebiliriz.

NASA’nın bu konuda ne yapacağına gelirsek, henüz bu konuda herhangi bir bilgi paylaşılmadı fakat söz konusu sorunları çözmenin istasyondaki kozmonotlara kalacağını tahmin etmek pek de zor değil.