Uluslararası Uzay İstasyonu Kaçınma Manevrası Yaptı

Uluslararası Uzay İstasyonu, geçtiğimiz perşembe günü uzayda başıboş dolaşan çöplerden kurtulmak için bir kaçınma manevrası yapmak zorunda kaldı. Hamle bir güvenlik önlemi olarak gerçekleştirildi.

İnsanlığın en önemli sorunlarından biri atıklarımızla nasıl başa çıkacağımıza dair henüz bir fikrimizin bulunmaması. Güneşli bir günde gördüğümüz berrak gökyüzünde bile aslında tonlarca çöp yörüngede savrulmaya devam ediyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) de zaman zaman uzayda yer alan bu çöplerden dolayı sorun yaşıyor. Eski ve artık kullanılmayan uydular, roket parçaları gibi çeşitli atık maddeler yörüngede kalıyor. Diğer araçların da kendilerini bu yüksek hızda hareket eden çöplerden koruması gerekiyor.

ISS’ten kaçınma manevrası

Perşembe günü gerçekleşen olayda ISS, 10 kilometre yakınından geçecek bir yıkıntı parçasından daha da uzaklaşmak için manevra yaptı. İstasyonda bulunan iki Rus kozmonot ve bir Amerikalı astronot da bu süreçte Soyuz mekiğinin içinde bekledi.

Ekip üyelerinin uzay aracından konumlanmasının nedeni ise yapılacak olan manevra sırasında bir acil durum ortaya çıkması ve astronotlarla kozmonotların tahliye edilmesinin gerekebilmesi ihtimali olarak gösterildi. Yörüngedeki aşırı hız nedeniyle en ufak manevranın ve en ufak temasın bile etkileri çok büyük olabiliyor.

Gerçekleştirilen manevra, istasyonun tarihindeki ilk kaçınma manevrası da değil. NASA’dan gelen açıklamaya göre bu tür manevralar sık sık gerçekleştiriliyor. Bu haftaki kaçınma hareketi, istasyonun tarihindeki 25. manevrası oldu.

Manevra başarıyla tamamlandı

NASA’nın başındaki isim olan Jim Bridenstine, Twitter’dan yaptığı açıklamada manevranın başarılı şekilde tamamlandığını ve astronotların da “güvenli evden” ayrıldıklarını açıkladı. Güvenli ev olarak adlandırılan yapının ise herhangi bir felaket durumunda astronotların kaçışını sağlayacak Soyuz modülü olduğu öne sürüldü.

Uluslararası Uzay İstasyonu, uzun yıllardır evrenin sırlarını ortaya çıkarmak isteyen bilim insanlarına hizmet ediyor. Yaklaşık 410 kilometre yükseklikte bulunan ISS, saatte 27500 kilometreden yüksek bir hıza sahip. Bu hızda gerçekleşecek büyük bir çarpışma ise felaketle sonuçlanacaktır.