UNICEF İklim Krizi Raporu: 1 Milyar Çocuk Risk Altında

UNICEF, iklim krizinin tüm dünyanın gündeminde olduğu bir dönemde, krizin çocukları nasıl etkileyeceğini ortaya koyan bir rapor yayınladı. "İklim krizi bir çocuk hakları krizidir" başlıklı raporda yaklaşık 1 milyar çocuğun iklim krizinin beraberinde getirdiği afetlerden ve salgın hastalıklardan etkileneceği vurgulandı.

Son dönemde dünyanın dört bir yanında yaşanan felaketler, iklim krizinin geleceğimiz için yarattığı felaket senaryolarının daha fazla konuşulmasına sebep oldu. Etkileriyle yüzleştikçe gerçekliğini ve ciddiyetini daha iyi anladığımız iklim krizi, doğayı ve insan hayatını geri döndürülemez biçimde etkilemeye başladı bile.

Krizin çocuklar ve gelecekleri üzerindeki etkilerine dair çalışma gerçekleştiren UNICEF, konuyu belki de değerlendirilmesi gereken en kritik nokta üzerinden irdeleyip sarsıcı sonuçları olan bir rapor yayınladı.

''Dünya üzerindeki her çocuk sel, yangın ya da salgın hastalık gibi felaketlerden en az birine maruz kalacak'':

UNICEF tarafından ''Çocukların İklim Riski Endeksi (CCRI)'' ölçümlemesi ile hazırlanan rapora göre dünya üzerinde yaşayan yaklaşık 2,2 milyar çocuğun her biri iklim krizinin sebep olduğu afetlerden en az birini mutlaka yaşayacak. Yine raporda yer alan bilgilere göre çocukların yaklaşık 1 milyarı ise "çok yüksek riskli" ülkelerde yaşıyor ve büyük risk altında.

Özellikle şiddetli yoksulluğun olduğu ve sağlık hizmetlerinin kısıtlı olduğu ülkelerde yaşayan 1,2 milyar çocuk, iklim krizinin etkilerini çok daha şiddetli hissedecek. Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Nijerya, Gine-Bissau gibi Afrika ülkeleri en riskli ülkeler arasında yer alırken; riskin en düşük olduğu ülkeler ise İzlanda, Lüksemburg ve Yeni Zelanda. Ülkemiz ise 'orta-yüksek risk' ülkeler arasında yer alıyor ve dünya sıralamasında 163 ülke arasında 97. sırada.

Rakamlar sarsıcı:

UNICEF'in raporuna göre su kıtlığından etkilenecek çocuk sayısı 920 milyon ve sıcaklık dalgalarından etkilenecek çocuk sayısı ise 820 milyon. Ayrıca 1 milyar çocuk giderek artan hava kirliliğinden etkilenirken 600 milyon çocuk ise sıtma gibi salgın hastalıklara yakalanma riski altında.

Rapor aynı zamanda büyük bir eşitsizliği ve adaletsizliği de gözler önüne seriyor. Raporda ''yüksek risk altındaki ülkeler'' arasında yer alan ülkeler küresel karbon emisyonunun yalnızca yüzde 9'undan sorumlu iken, küresel emisyonun esas sorumluları olan 10 ülkeden sadece biri "yüksek risk altındaki" ülkeler listesinde yer alıyor.