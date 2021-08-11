Prof. Dr. Levent Kurnaz: İstanbul Üç Adaya Ayrılacak

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Birleşmiş Milletler İklim Raporu'na ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'nin küresel ısınma yüzünden nasıl bir yer haline geleceğini anlattı.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde küresel ısınmanın çarpıcı etkilerini gösteren Birleşmiş Milletler İklim Raporu yayınlandı. Küresel ısınmanın, Dünyamızda yaşanan iklim değişikliğinin boyutlarını ortaya koyan bu raporun ardından alanında uzman birçok bilim insanı, rapora ilişkin yorumlarını açıklamaya başladı.

Yayınlanan BM İklim Raporu'na yönelik açıklamalarda bulunan isimlerden biri, Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz oldu. Önümüzdeki 100 yıl içerisinde deniz seviyesinde yaklaşık 80 santim ila 1 metrelik bir yükselmenin olacağını belirten Kurnaz, küresel ısınmanın sonunda İstanbul'un sular altında kalarak üç adyaa bölüneceğini, Dünya'daki çöl ve buzul lokasyonlarının değişeceğini açıkladı.

"Dünya'nın neresi buzul, neresi çöl, neresi orman olduğu tamamen değişecek"

Deniz seviyesinde bir metrelik yükselme olduğu takdirde İstanbul'da yer alan Haliç ve Küçükçekmece'nin tehdit altına gireceğini belirten Prof. Dr. Kurnaz, insanların deniz kenarından ev alırken dikkat etmesi gerektiğini, zira küresel ısınmayla birlikte denizin iç kesimlere doğru ilerleyeceğini dile getirdi.

Raporda Batı Antarktika'da yer alan buzulların hızlı bir şekilde eriyebileceğini vurgulayan Kurnaz'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı; "BM İklim Raporunda, 'Batı Antartika’nın artık tam olarak ne zaman eriyeceğini tahmin edemeyebiliriz’’ cümlesi yer alıyor. Yine bu bölgedeki buzların çok hızlı erimesi mümkün. Bu buzlar erken eriyecek olursa, İstanbul, İzmir gibi kıyı şehirlerinde deniz seviyesi çok hızlı bir şekilde birkaç metre artacak. Bu duruma vatandaş açısından bakarsak, ev alacak kişilerin deniz kenarlarını tercih etmemeleri gerekecek. Yine belediyeler yapacakları metro çıkışlarının ağzını, denize değil de karaya vermeyi tercih etmesi gerekecek."

Kurnaz'ın yapmış olduğu açıklamalarda, küresel ısınmanın olası sonuçları da yer aldı. Küresel ısınmanın sonunda Dünya'daki deniz seviyesinin 70 metre yükseleceğini belirten Kurnaz, İstanbul'un üç adaya bölüneceğini ve Sahra Çölü'nün 6 derece kuzeye kayacağını dile getirdi. Kurnaz, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; "Küresel ısınmanın sonunda dünyadaki deniz seviyesi yaklaşık olarak 70 metre yükselecek. Deniz seviyesi 70 metre yükseldiğinde şu an bulunduğumuz mekanların birçoğu sular altında kalacak. İstanbul 3 tane adaya bölünecek. Bu durum yakın bir zamanda olmayacak ama biz böyle devam edersek eninde sonunda karşımıza çıkacak. Yine dünyanın neresi buzul, neresi çöl, neresi orman olduğu tamamen değişecek. Şu an Sahra Çölü dediğimiz yer 6 derece kuzeye kayacak. Bu durumdan dolayı güneyde çöl olan bölgelerin bir kısmı orman olmaya başlayacak. Trabzon, Samsun ve İstanbul gibi Türkiye’nin kuzey bölgelerinin iklimi bu yüzyılın sonunda Antalya, Adana İklimi gibi olacak”