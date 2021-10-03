Yapılan ek yerleştirmelerin ardından üniversite kayıtlarında son durum belli oldu. Ülkenin; Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi gibi önde gelen eğitim kurumları maalesef kontenjanlarını dolduramadı. İkinci ek yerleştirme döneminde bu açıkların kapanması bekleniyor.

Birçok üniversite eğitim öğretim dönemine başlamış durumda. Tercihlerini ilk aşamada gerçekleştiren ve okuluna giden kişilerin ardından şimdi de ek tercih sonuçları gündemimizde. Ortaya çıkan verilere göre ek yerleştirmeyle bile üniversitelerin kontenjanları dolmadı.

Bu noktada aklınıza illa puan anlamında düşük seviyelerde olan okullar gelmesin. Zira ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarında da çok sayıda kontenjan bulunuyor. Büyük oranda tercih edilen bölümlerde de çok sayıda kontenjan var. İkinci ek tercih döneminde bu durumun düzelmesi bekleniyor.

Vazgeçenlerin yeri doldurulamadı:

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarına göre toplamda 126 bin 354 lisans programında, 97 bin 677 ön lisans programında olmak üzere toplam 224 bin 31 kontenjan boş kalmış durumda. Merkezi yerleştirmede olduğu gibi burada da kayıt yaptırmayanlarla birlikte sayının artması bekleniyor.

Başta merkezi yerleştirme sonuçlarına bakıldığında 195 bin 304 kontenjanın boş kaldığı, daha sonra kazanıp da kayıt yaptırmayanlarla birlikte bu sayının 264 bin 236’ya yükseldiği görülmüştü. 68 bin 932 adayın yerleşip de kayıt yaptırmadığı üniversiteler, birinci ek yerleştirme sonucunda bu kontenjanların 40 bin 205’ini doldurabildi. Yani kontenjan dolduracak sayıda aday bulunmuyor.

Önde gelen üniversitelerin kontenjan sayısı:

ÖSYM’nin tablolarına göre ülkemizin önde gelen birçok üniversitesinde boş kontenjanlar bulunuyor. Lisans programı için sayılar şu şekilde:

Anadolu Üniversitesi : 11 bin 140

: 11 bin 140 İstanbul Üniversitesi : 3 bin 308

: 3 bin 308 Ankara Üniversitesi : 1250

: 1250 Akdeniz Üniversitesi : 413

: 413 İstanbul Teknik Üniversitesi : 324

: 324 Orta Doğu Teknik Üniversitesi : 247

: 247 Ege Üniversitesi : 245

: 245 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa : 167

: 167 Hacettepe Üniversitesi : 110

: 110 Yıldız Teknik Üniversitesi : 31

: 31 Boğaziçi Üniversitesi: 29

Gözde bölümlerin kontenjanları dolmadı:

Tıp, hukuk, diş hekimliği gibi programlar da birinci ek yerleştirmede dolmadı. Eğitim Uzmanı Salim Ünsal’ın verdiği bilgilere göre tıp fakültelerinde 317, diş hekimliğinde 237, eczacılıkta 17, hemşirelikte 707, hukukta 581, psikolojik danışmanlık ve rehberlikte ise 10 boş kontenjan bulunuyor.

En fazla boş kontenjanın bulunduğu bölümler:

Tarih : 3 bin 786

: 3 bin 786 İnşaat Mühendisliği : 2127

: 2127 Türk Dili ve Edebiyatı : 1855

: 1855 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon : 1822

: 1822 Mimarlık : 1522

: 1522 Sanat Tarihi : 1456

: 1456 Radyo, Televizyon ve Sinema : 1376

: 1376 Beslenme ve Diyetetik : 1311

: 1311 İlahiyat: 1303

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 7 Ekim’e kadar yerleştikleri üniversiteye kayıtlarını yapacaklar. İnternet üzerinden yapılan kayıtlar ise 4-5 Ekim tarihlerinde alınacak. Bu sürecin tamamlanmasının ardından da ikinci ek yerleştirme süreci başlayacak. Bu süreçte ise TYT puanı en az 140, AYT/YDT puanı ise en az 170 olan kişiler tercih yapabilecek.