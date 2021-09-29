Öğrencilerin Yüz Yüze Eğitim Katılım Oranını Açıklandı

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin yüzde 95'inin yüz yüze eğitime devam ettiğini açıkladı. Bakan Özer, bu durumu öğrencilerin de velilerin de yüz yüze eğitim için kaygılarının olmadığı şeklinde yorumladı.

Milli Eğitim Bakanlığı binasında Ankara'nın farklı ilçelerinde bulunan okullardan gelen öğrencileri ağırlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin yüz yüze eğitimle ilgili görüş ve önerilerini dinleyen Bakan Özer, öğrencilerin taleplerinin dikkatle inceleneceğini ve bir an önce harekete geçileceğini söyledi.

Mahmut Özer'in açıklamaları elbette bunlarla sınırlı değildi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mahmut Özer, öğrencilerin okullara devamlılık oranının oldukça yüksek olduğunu ifade etti. Bakan Özer'e göre temel öğretim ile ortaöğretimde öğrencilerin yüzde 95'i, yüz yüze eğitimi devamlılıkla sürdürüyor.

Öğrencilerin de velilerin de kaygısı yok

"Şu anda temel eğitim ve ortaöğretimde öğrencilerin okullara devam oranı çok yüksek. Türkiye genelinde devam oranı yüzde 95'in üzerinde. Bu, velilerin ve öğrencilerimizin artık önlemleri alarak okula devam etme noktasında bir kaygılarının olmadığını gösteriyor." ifadelerini kullanarak vatandaşların da yüz yüze eğitimden memnun olduğunu dile getiren Mahmut Özer, bunun devamlılığının sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Özer, açıklamalarına şu şekilde devam etti;

Bu süreçte en büyük avantajımız, öğretmenlerimizin aşılanma oranlarının oldukça yüksek olması. Süreçte sınıf bazlı bir önlem yaklaşımı yürütüyoruz. Bu kapsamda 850 bin sınıfımız var, vaka nedeniyle zaman zaman bazı sınıflar uzaktan eğitime geçebilir ama önemli olan açık sınıfların varlığını sürdürmesidir. Diğer taraftan 14 gün ara veren sınıflarımız, dijital platformlar üzerinden canlı sınıf uygulaması ile derslerine devam edebiliyor.