Dünyaca Ünlü İsimler Bugün Yaşasalardı Nasıl Görünürlerdi?

Michael Jackson, Freddie Mercury gibi dünya genelinde bilinen ve çok sayıda kişi için efsaneleşmiş isimler bugün yaşasalardı nasıl görünürlerdi?

Yapay zekânın gelişimiyle birlikte halk arasında sanatçıların geleceği tartışmalı bir konu hâline gelmişti. Biz de bu konuyu ülkemizin önde gelen sanatçılarıyla konuşmuş, yapay zekanın kendi yeteneklerinin önünde bir engel değil, destekleyici olabileceğine dair dönüşlerini almıştık. Bu bağlamda eserlerini üretirken yapay zekâdan yararlanan birçok sanatçı da gördük.

Şimdiki içeriğimizin odak noktasında olan Alper Yeşiltaş da onlardan biri. Yapay zekâ yardımıyla "Hiçbir şey olmamış gibi" (As if nothing happened) projesini yakın zamanda ortaya koyan sanatçı, projede büyük kitleler tarafından bilinen ve özlenen isimlerin bugün yaşıyor olsalardı nasıl görüneceklerini göstermeyi hedeflemişti. Çıkan sonuçlara gelin birlikte bakalım.

Michael Jackson'ın oldukça karizmatik durduğunu söyleyebiliriz?

Queen grubunun solisti olan Freddie Mercury için de aynı şekilde:

Rap müziğinde devasa bir etkiye sahip olan Tupac, bugün bile aynı tutkuyla konuşurmuş gibi görünüyor:

Burada ise Beatles'ın solisti olan John Lennon var:

Pop müziğin ardından şimdi de Rock müziğin en önemli isimlerinden Elvis Presley karşımızda:

Sayısız kişinin çocukluk kahramanı olan Bruce Lee:

27'sinde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Jimi Hendrix:

Jimi Hendrix gibi 27 yaşında hayatını kaybeden, Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain:

Yine 27'sinde hayata gözlerini yuman bir başka yıldız şarkıcı var karşımızda: Janis Joplin

Bonus: Pop müziğin etkili isimlerinden Madonna, daha doğal yaşlansaydı böyle görünebilirdi:

Alper Yeşiltaş'ın Instagram ve Twitter hesaplarına ilgili bağlantılardan ulaşabilirsiniz.