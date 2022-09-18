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  • Dünyaca Ünlü İsimler Bugün Yaşasalardı Nasıl Görünürlerdi?

Bu Ünlü İsmi Tanıyabildiniz mi? Dünyaca Ünlü İsimler Bugün Yaşasalardı İşte Böyle Görüneceklerdi!

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Michael Jackson, Freddie Mercury gibi dünya genelinde bilinen ve çok sayıda kişi için efsaneleşmiş isimler bugün yaşasalardı nasıl görünürlerdi?

Yapay zekânın gelişimiyle birlikte halk arasında sanatçıların geleceği tartışmalı bir konu hâline gelmişti. Biz de bu konuyu ülkemizin önde gelen sanatçılarıyla konuşmuş, yapay zekanın kendi yeteneklerinin önünde bir engel değil, destekleyici olabileceğine dair dönüşlerini almıştık. Bu bağlamda eserlerini üretirken yapay zekâdan yararlanan birçok sanatçı da gördük.

Şimdiki içeriğimizin odak noktasında olan Alper Yeşiltaş da onlardan biri. Yapay zekâ yardımıyla "Hiçbir şey olmamış gibi" (As if nothing happened) projesini yakın zamanda ortaya koyan sanatçı, projede büyük kitleler tarafından bilinen ve özlenen isimlerin bugün yaşıyor olsalardı nasıl görüneceklerini göstermeyi hedeflemişti. Çıkan sonuçlara gelin birlikte bakalım.

Michael Jackson'ın oldukça karizmatik durduğunu söyleyebiliriz?

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Queen grubunun solisti olan Freddie Mercury için de aynı şekilde:

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Rap müziğinde devasa bir etkiye sahip olan Tupac, bugün bile aynı tutkuyla konuşurmuş gibi görünüyor:

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Burada ise Beatles'ın solisti olan John Lennon var: 

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Pop müziğin ardından şimdi de Rock müziğin en önemli isimlerinden Elvis Presley karşımızda:

Elvis Presley

Sayısız kişinin çocukluk kahramanı olan Bruce Lee:

Bruce Lee

27'sinde hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Jimi Hendrix:

Jimi Hendrix

Jimi Hendrix gibi 27 yaşında hayatını kaybeden, Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain:

Kurt Cobain

Yine 27'sinde hayata gözlerini yuman bir başka yıldız şarkıcı var karşımızda: Janis Joplin

Janis Joplin

Bonus: Pop müziğin etkili isimlerinden Madonna, daha doğal yaşlansaydı böyle görünebilirdi:

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Yapay Zekâ ile Ortaya Çıkan Bu Görsellerin Hangi Türkçe Şarkı Sözleriyle Oluşturulduğunu Bilebilir Misin?

Alper Yeşiltaş'ın Instagram ve Twitter hesaplarına ilgili bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

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