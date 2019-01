Under Armour, Virgin Galactic İçin Uzay Giysileri Üretecek

Spor giyim pazarına hızlı ve etkili bir giriş yapan Under Armour firması ile havacılık ve uzay şirketi Virgin Galactic, uzaya yapılacak uçuşlarda kullanılacak uzay giysileri konusunda anlaşmaya vardı. Virgin Galactic'in uzaya yapacağı her uçuşta, yolcular ve pilotların giysileri Under Armour tarafından üretilecek.

Uzay turizmi için önemli çalışmalar yapan Virgin Galactic, uzaya göndereceği araçlardaki yolcular ve pilotların giyeceği uzay giysileri konusunda önemli bir anlaşma yaptı. Under Armour'un bugün yaptığı açıklamaya göre Virgin Galactic'in ticari uçuşlarında görev alacak personelin ve yolcuların ayakkabıları ve giysileri Under Armour tarafından tasarlanacak. Virgin Galactic'in uçuşlara hazırlık aşamasında kullanacağı ürünleri de geliştirecek olan Under Armour, uzay giysisi üretimi anlamında ilk deneyimini yaşayacak. Şirketin uzay giysisi üretimindeki temel kriterlerinin güvenlik, fayda, rahatlık ve tarz olduğu açıklandı. İLGİLİ HABER Virgin Galactic'in Uzay Aracı VSS Unity İlk Kez Uzaya Ulaştı Uzaya giden kişilerin her türlü koşulda rahat etmelerini sağlayacak bu giysilerin üretilmesi için Virgin Galactic yetkilileriyle de birlikte çalışılacak. Şirket, aynı zamanda Virgin Galactic'in tesislerinde çalışan personeller için üniformalar da üretecek. Under Armour'un tasarımlarının bu yılın sonunda tanıtılması bekleniyor. Tabii ki üretim takvimi, Virgin Galactic'in uçuş takvimine göre de değişiklik gösterebilir. Geride bıraktığımız yılın Aralık ayında uzay turizmi için denemelere başlayan Virgin Galactic, 2019 bitmeden ilk ticari uçuşunu gerçekleştirmek istiyor. Virgin Galactic ve Under Armour'un anlaşmasını tanıtan 1 dakikalık videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak : https://www.engadget.com/2019/01/25/under-armour-space-suits-virgin-galactic-flights/

