Ukrayna ile Rusya arasında sıkça siber saldırılar görünürken, yüz binlerce aboneye sahip bir YouTuber, kendi kanalından izleyenleri siber saldırıya teşvik etti.

Rusya’nın Ukrayna’ya işgalinden iki aydan fazla süre geçti. Ne yazık ki savaş için taraflar geri adım atmazken, her iki ülkenin vatandaşları da siber saldırılarla karşılıklı olarak birbirlerine zarar veriyor. Savaşın başından bu yana çeşitli siber saldırı yaşanırken, şimdi ise bir YouTuber’ın insanları siber suça davet ettiği ortaya çıktı.

Yüz binlerce abonesi bulunan fenomen YouTuber, takipçilerine Rusya’ya karşı siber saldırı gerçekleştirmesi konusunda ricada bulundu. Rus propagandalarının durdurulması için halkı siber suça teşvik eden YouTuber, bu teklifiyle gündem oldu.

Takipçilerine DDoS aracı önerdi

Bu hafta yaptığı bir yayında izleyenlere Liberator isimli uygulamayı indirmelerini öneren YouTuber, ücretsiz yazılım sayesinde Rus karşıtı propagandaların önüne geçmeye çalıştığını öne sürdü. Ücretsiz DDoS yazılım Liberator ile karşı tarafa siber saldırı planları kuran YouTuber’ın, yasal olmayan bir teklifte bulunması ayrıca tepkilere de neden oldu.

250 binin üzerinde abonesi bulunan YouTuber, 28 Nisan’da yayınladığı videoda, Kremlin’in devam eden Ukrayna işgali sırasında propagandaları durdurmak için yardım çağrısında bulundu. Şu an 86 binin üzerinde görüntüleme alan video, her geçen sürede daha fazla izleyiciye ulaşıyor. Peki YouTuber çağrısında ne demişti?

Boxmining isimli YouTuber Rusya’nın saldırılarına karşı, "Ukrayna'yı desteklemek için yardımınıza ihtiyacım var! Son birkaç haftadır, Rus hükümetinden çok sayıda dezenformasyon kampanyası ve sahte haberler var." Bu sahte haberler medyayı sular altında bıraktı ve dünya çapında farklı etkileri oldu" dedi. İlk olarak masumca çağrıda bulunan YouTuber daha sonra, "Çok nadiren insanlardan yardım istiyorum, ancak bu, Rus propaganda makinesini durdurmak için Rusya'ya karşı siber savaşa katılabileceğiniz bir durum" diye devam ederek Libarator uygulamasını indirmeye teşvik etti. Henüz bu çağrıya karşı YouTube’ın da bir müdahalede bulunmadığının altını çizelim.