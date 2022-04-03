Alanında başarılı isimlerin bugüne kadar yaşadıkları başarısızlıkları anlatacağı ve genç girişimcilere ilham vereceği Unlucky etkinliği, 5 Nisan’da başlıyor.

Girişimci olmak beraberinde pek çok riski de getirir. Bugüne kadar başarılı olan pek çok girişimci, başarıya giden merdivende defalarca kez tökezlemiş ve başarısız olmuştur.

Atılım Üniversitesi IEEE tarafından düzenlenen Unlucky isimli etkinlik de ülkemizin başarılı girişimcilerinin bu merdivenleri nasıl çıktığını anlatacak.

Olumsuzluklar ve şansızlıklar onları asla yıldırmadı

Paket Taksi kurucusu Raşit Emir Süer, Teamfluencer kurucusu Dilara Bostancıoğlu ve JNK Koçluk ve Gelişim kurucusu Nurdan Özdemir’in başarıya giden yolda başarısızlıklarını anlatacağı bu etkinliğin amacı, genç girişimcilere ve katılımcılara başarısız olmanın aslında başarılı olmanın bir parçası olduğunu kanıtlamak olacak.

Önemli isimlere ek olarak etkinlikte sürpriz çekilişler de düzenlenecek.

Unlucky, 5 Nisan tarihinde saat 13:00’da Atılım Üniversitesi Orhan Zaim Konferans Salonunda düzenlenecek.