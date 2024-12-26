Unreal Engine 5'in yeni MegaLights özelliğini gözler önüne seren yeni bir video yayınlandı.

Artık günümüzdeki birçok oyun geliştirici stüdyonun tercihi olan Unreal Engine'in yeni sürümü Unreal Engine 5.5, görsel anlamda devrim yaratacak yeni özelliklerle geliyor.

Unreal Engine 5.5'in en dikkat çekici özelliği olan MegaLights, hem performans hem de görüntü kalitesi açısından büyük bir yenilik sunuyor.

Unreal Engine 5.5 ile gelen MegaLights özelliği ne işe yarıyor?

MegaLights, Lumen teknolojisine kıyasla %50'ye varan performans artışı sağlarken, daha yüksek çözünürlüklerde etkileyici bir görüntü kalitesi vadediyor. MxBenchmarkPC tarafından YouTube'da yayınlanan bir video, Quixel’in Dark Ruins teknik demosu aracılığıyla bu yeni teknolojinin gücünü gözler önüne seriyor.

MegaLights, geliştiricilere yüzlerce dinamik gölge saçan ışığı aynı anda kullanma olanağı tanıyan, "ışıkların Nanite'ı" olarak adlandırılan deneysel bir özellikten ibaret. Bu yenilik, ışıklandırma tasarımında özgürlük sunarken performansı koruma noktasında oldukça etkileyici.

Unreal Engine 5.5’in sunduğu yenilikler bununla da sınırlı değil. Motorun yeni sürümü, geliştirilmiş bir Sequencer ile animasyon düzenlemelerinde daha fazla esneklik sağlıyor. Ayrıca MetaHuman Animator sayesinde yalnızca ses performanslarından yüksek kaliteli yüz animasyonları oluşturmak mümkün hâle geliyor.