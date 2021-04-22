Epic Games, Fiyatı 154 TL Olan Oyunları Ücretsiz Yaptı

Epic Store üzerinden kısa bir süre için ücretsiz olarak sunulan oyunlar köşemizde bugün Alien: Isolation ve Hand of Fate 2 var. Satış fiyatları toplam 154 TL olan oyunlar, Epic Store üzerinde bir süre boyunca ücretsiz sunuluyor. Oyunları kütüphanenize eklemek için yapmanız gerekenleri anlatıyoruz.

Epic Games, geçtiğimiz yıl başlattığı bir etkinlikle her hafta ücretsiz olarak bazı oyunlar sunacağını açıkladı. Bu kampanyanın 2021'in başına kadar devam edeceği söyleniyordu ancak durum çok da böyle olmadı. Epic Games, bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor.

Platformda ücretsiz olarak sunulan oyunların başka platformlarda zaman zaman hayli yüksek bedellere satılması da oyun tutkunlarının ilgisini çekiyor. Epic Games, şimdi toplam fiyatı 154 TL olan Alien: Isolation ve Hand of Fate 2​ adlı oyunları ücretsiz yaptı.

Alien: Isolation nasıl bir oyun?

Oyun türü : Aksiyon, Tek Oyuncu

: Aksiyon, Tek Oyuncu Oyun boyutu : 35 GB

: 35 GB Fiyatı : 103,71 TL

: 103,71 TL Ücretsiz olduğu süre: 22.04.2021'den itibaren 1 hafta

Rahmetli Gary Gygax'ın tasarımlarıyla bambaşka bir seviyeye taşınan korku ikonu Alien ile biraz da bilgisayar ortamında mücadele etmek isteyenler için Alien: Isolation güzel bir alternatif. Oyunda korkudan çok aksiyon olsa da Alien her zaman için Alien.

Alien: Isolation oynanış videosu

Ellen Ripley'nin kızı, annesinin gidişinden 15 yıl sonra annesinin gemisindeki kara kutunun bulunduğunu öğrendiğinde bizim de maceramız başlıyor. Savastopol uzay istasyonunda kutuyu ararken bilinemyen tehlikelerle de mücadele ederiz.

Alien filmlerinden bir şey öğrendiysek o da bu arkadaşların öyle kolay kolay öldürülemediği. Biz de zaten dev bir labirente benzeyen uzay gemisinden sağ çıkmaya çalışıyoruz.

Alien: Isolation sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (32bit)

İşlemci: 3.16Ghz Intel Core 2 Duo E8500

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1GB (AMD Radeon HD 5550 veya Nvidia GeForce GT 430)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64bit)

İşlemci: AMD: Phenom II X4 955 - 4 Core, 3.2 GHz veya Intel: Core 2 Quad Q9650 - 4 Core, 3.0 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB (AMD GPU: AMD Radeon R9 200 Series veya Nvidia GPU: Nvidia GeForce GTX660)

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Hand of Fate 2 nasıl bir oyun?

Oyun türü : Macera, Bulmaca, Hikaye Anlatımı

: Macera, Bulmaca, Hikaye Anlatımı Oyun boyutu: 4 GB

4 GB Fiyatı : 49 TL

: 49 TL Ücretsiz olduğu süre: 22.04.2021'den itibaren 1 hafta

Dealer adı verilmiş olan düşmanımızın hazırladığı tuzaklardan kurtulmak, kendimize bir deste kurup zafer kazanmak, hem hayatta kalıp hem sevenleri kavuşturmak için kart oynamaya hazırsanız, Hands of Fate 2 size tam size göre.

Hand of Fate 2 oynanış videosu

Oyunda yeni karakterler ve yeni kartlar topluyor, karakterlere yeni ekipmanlar veriyor, çeşitli kombolar geliştirmek için mücadele ediyoruz. Çocukluğunuzda Yu-Gi-Oh oynadıysanız bu oyunu "Yu-Gi-Oh zindan oyunu" olarak özetlesek açık olacaktır.

Oyunda herkesin derdine biz koşuyoruz, bazen birilerini yağmacılardan koruyor bazen aşıkları kavuşturuyoruz. Sık sık da Dealer'ın başımıza bela attığı envai çeşit yaratığı pataklamakla uğraşıyoruz.

Hand of Fate 2 sistem gereksinimleri:

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Minimum

İşletim Sistemi : Windows 10/7/8/8.1/Vista (32 or 64 bit)

: Windows 10/7/8/8.1/Vista (32 or 64 bit) İşlemci : 2.4ghz Intel Core 2 Duo veya dengi

: 2.4ghz Intel Core 2 Duo veya dengi Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı: Intel HD Graphics 4600, NVIDIA GeForce GT 630, Radeon HD 5670

Kartı: Intel HD Graphics 4600, NVIDIA GeForce GT 630, Radeon HD 5670 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10/7/8/8.1/Vista (32 or 64 bit)

Windows 10/7/8/8.1/Vista (32 or 64 bit) İşlemci : 2.66GHz Intel Core i7

: 2.66GHz Intel Core i7 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : Intel HD Graphics 5200, NVIDIA GeForce GT 750, Radeon HD 7800

: Intel HD Graphics 5200, NVIDIA GeForce GT 750, Radeon HD 7800 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Oyunu kütüphanenize nasıl ekleyebilirsiniz?

Oyunları arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:

Epic Games hesabınıza giriş yapın.

Oyun sayfasına gidin (buna da)

Yükle tuşuna basın.

Siparişi Ver'e tıklayın.

Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.

Epic Games bu hafta bir yeni ücretsiz oyunla karşımıza çıktı. Daha fazla ücretsiz oyun için bizi takip etmeye devam edin.