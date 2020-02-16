Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından açılışı yapılan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), 16 milyon IP'yi anlık olarak tarayabiliyor. 150 kişilik bir ekiple çalışmalarını yürüten USOM, resmi ve özel kuruluşlarla entegre bir şekilde çalışıyor.

Günümüz dünyasında sosyal hayattan ekonomik hayata kadar her yere entegre olmuş olan internet, pek çok dezavantajı da beraberinde getiriyor. Bu noktada siber saldırılar, insanların ve şirketlerin en çok çekindiği noktaların başında geliyor. Özellikle devletleri hedef alan siber saldırılar ise milyonlarca verinin çalınabilmesine ve çok ciddi güvenlik zafiyetlerine yol açabiliyor.

Bu sebeple Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çatısı altında kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), Türkiye’nin siber saldırılara ve zafiyetlere karşı koymasına yardımcı olmayı planlıyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı tarafından açılışı yapılan USOM, toplamda 150 kişilik ekibiyle ülke genelindeki 16 milyon IP’yi siber saldırı ve zafiyetlere karşı anlık olarak tarıyor.

USOM, resmi ve özel kuruluşlarla entegre bir şekilde çalışıyor:

Tamamen yerli yazılımları kullandığı söylenen USOM, resmi ve özel kuruluşların bünyesinde bulunan siber olaylara müdahale ekipleriyle koordineli bir şekilde çalışıyor. Verilerin koordinasyonu SOME İletişim Platformu’nda yapılıyor ve algılanan tehditler, SOME üzerinden paydaşlara iletiliyor. Bu noktada yerli imkanlarla üretilen Avcı, Azad ve Kasırga gibi programlar kullanılarak ülkenin bilişim altyapısına zarar verebilecek tehditler için sürekli olarak tarama yapılıyor.

Öte yandan BTK ve Aselsan iş birliğinde hayata geçirilen Milli Monitör Merkezi, Türkiye'nin hava sahasında temiz ve güvenli frekans spektrumunun tesisi sağlamayı amaçlıyor. Askeri ve sivil telsizlerin haberleşme kanallarını karıştıran zararlı yayınların tespit edilebildiği merkezde; uçaklar, insansız hava uçakları, navigasyon sistemleri ve uydular gibi frekans spektrumunu yoğun şekilde kullanan her türlü sistemin kesintisiz çalışması için çalışmalar yapılıyor.

Siber güvenlikten robotik kodlamaya, mobil uygulama geliştirmekten drone algoritmalarına kadar birçok konuda sertifika programları, sınıf eğitimleri ve online eğitimler verilen BTK Akademi ise siber güvenliğin farklı dallarında hizmet verecek olan pek çok uzman yetiştirmeyi hedefliyor.