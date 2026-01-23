UYGUN FİYATLI AMİRAL GEMİSİ | REDMI NOTE 15 SERİSİ İNCELEME

Bu videoda, serinin giriş modeli Note 15'ten uygun fiyatlı bir amiral gemisi denebilecek Note 15 Pro+ 5G modeline kadar tüm aileyi en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz. Tüm telefonların teknik özelliklerini karşılaştırıyor ve "Hangi telefon kimin için daha doğru?" sorusuna odaklanıyoruz.

Redmi Note 15 serisi, özellikle "Pro+" modeliyle orta segmentin sınırlarını zorlamaya ve amiral gemisi katili olma iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Serinin en dikkat çekici özelliği, şüphesiz 200 MP çözünürlüğündeki 4. nesil ana kamera sensörü ve buna eşlik eden "Titan Dayanıklılığı" yapısı. Xiaomi, bu kez sadece performansa değil, fiziksel sağlamlığa da oynamış; zira cihazlar 1.8 metreye kadar düşmelere dayanıklı ekran camı ve IP68 sertifikasıyla geliyor. Özellikle 6.500 mAh gibi devasa bir bataryanın 100W hızlı şarj desteğiyle birleşmesi, "şarjım biter mi?" korkusunu orta segmentte tamamen tarihe gömüyor.

Ekran tarafında ise Redmi Note 15 serisi, 1.5K çözünürlüklü CrystalRes AMOLED panellerle görsel bir şölen sunuyor. 3200 nit tepe parlaklık değeri sayesinde güneşin en tepede olduğu anlarda bile ekran okunabilirliği korunurken, 3840 Hz PWM karartma teknolojisiyle göz sağlığı ön planda tutulmuş. İşlemci koltuğunda Snapdragon 7s Gen 4 (Pro+ modelinde) ve Dimensity 7400-Ultra gibi güncel ve verimli yongalar yer alıyor. HyperOS 2 tabanlı Android 15 ile kutudan çıkan cihazlar, akıcı bir arayüz deneyiminin yanında yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme araçlarıyla da kullanıcıyı tavlamayı başarıyor.

Türkiye pazarındaki fiyatlandırmasına baktığımızda, Redmi Note 15 serisinin 16.999 TL’den başlayan fiyatlarla raflardaki yerini aldığını görüyoruz. Serinin tepe noktası olan Pro+ 5G ise 32.999 TL bandına kadar çıkıyor. Sunduğu 6 yıllık güvenlik güncelleme garantisi ve gelişmiş kamera yetenekleriyle bu seri, özellikle "fiyat/performans olsun ama premium hissettirsin" diyen kitleyi hedefliyor. Tasarım tarafındaki devasa kamera adası herkesin zevkine hitap etmese de, mermer yüzeylere düşme testinden başarıyla geçmesi ve silikon-karbon pil teknolojisiyle gelen ince yapı, Redmi Note 15'i 2026'nın en çok konuşulan modellerinden biri yapmaya yetiyor.