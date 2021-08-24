İyi bir bilgisayar deneyiminin olmaz olmazı kaliteli bir monitördür. Özellikle bu dönemde o kaliteli monitörün uygun fiyatlı da olması gerekiyor. 24 inç boyutunda, 1000 - 1500 TL arası bir fiyat ödeyerek sahip olabileceğiniz ve aldığınızdan bir an bile pişman olmayacağınız kaliteli monitörleri listeledik.

İster film izleyin, ister oyun oynayın, ister yalnızca sosyal medyada gezinmek için kullanın; ne yaparsanız yapın kaliteli bir monitörün farkını hemen anlarsınız. Ne kadar güçlü bir sisteminiz olursa olsun eğer o gücün sunduğu görüntüyü en iyi şekilde yansıtacak bir monitörünüz yoksa emin olun bilgisayarınızda yaptığınız hiçbir şeyden keyif almaz ve suçu bilgisayarınızın sistemine atarsınız.

Kabul edelim, son zamanlarda kaliteli bir teknoloji ürünü almanın bedeli bir hayli yüksek. Ancak endişe etmeyin; 24 inç boyutunda, 1000 - 1500 TL ödeyerek satın alabileceğiniz ve kalitesinden şüphe duymayacağınız pek çok monitör modeli var. Her bütçeye uygun bu monitörlerden size en uygun olanı seçerek bilgisayar kullanımınızı çok daha keyifli hale getirebilir ve ben daha önce ne görüyormuşum diye düşünebilirsiniz.

Her bütçeye uygun monitör tavsiyeleri:

HP Monitör / 1455 TL

BenQ Monitör / 1295 TL

ViewSonic Business Monitör / 1318 TL

Xiaomi 1C Monitör / 1279 TL

ASUS Monitör / 1247 TL

LG LED TV Monitör / 1227 TL

Huawei Display / 1125 TL

Samsung Oyuncu Monitör / 1147 TL

Dell LED Monitör / 1081 TL

MSI Gaming Monitör / 999 TL

Çok ama çok ince: HP Monitör

Fiyatı: 1455 TL

23.8 inç boyutunda olan HP 2XN60AA Monitör, ultra ince ekrana ve yüksekli dirençli hafif metal yapıya sahip. IPS paneli mikro kenar ile destekleyen monitör, geniş açılı izleme ve çift ekran kullanımı için ideal. 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlük oranına sahip olan ürünün bir HDMI ve bir VGA bağlantı portu bulunuyor. Ağırlığı ise yalnızca 2.84 kilogram. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Dahili hoparlöre sahip: BenQ Monitör

Fiyatı: 1295 TL

23.8 inç boyutunda olan BenQ GW2480 Monitör, 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlük oranına sahip. IPS panel teknolojisi ve 5 milisaniye tepki süresi ile dikkat çekiyor. Bir HDMI ve bir VGA bağlantı portu bulunan monitörün 2 adet dahili hoparlörü sayesinde ek bir harcama yapmadan ses sistemine sahip olmuş oluyorsunuz. 3.84 kilogram ağırlığa sahip olan ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanışlı tutucu yapısı: ViewSonic Business Monitör

Fiyatı: 1318 TL

24 inç boyutunda olan ViewSonic VG2448 Business Monitör, dahili kamera ve hoparlör sistemine sahip. SuperClear IPS Full HD teknolojisine sahip olan ürünün ekran çözünürlük oranı 1920 X 1080 piksel. Ayarlanabilir tutucu yapısı sayesinde herkes tarafından kolayca kullanılabilen ürünün bir HDMI ve bir VGA bağlantı portu bulunuyor. Ağırlığı ise 5.81 kilogram. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Neredeyse çerçevesiz: Xiaomi 1C Monitör

Fiyatı: 1279 TL

23.8 inç boyutunda olan Xiaomi 1C Monitör, 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlük oranı ile 6 milisaniye tepki süresine ve 60 Hz yenileme hızına sahip. Neredeyse çerçevesiz diyebileceğimiz ekranında titreme önleyici ve mavi ışık teknolojisi bulunuyor. Ayarlanabilir tutucu yapısı sayesinde nasıl rahat ediyorsanız o açıda kullanmanız mümkün. Bir HDMI ve bir VGA bağlantı portu bulunan monitörün ağırlığı 2.7 kilogram. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Farklı bağlantı portları: ASUS Monitör

Fiyatı: 1247 TL

23.8 inç boyutunda olan ASUS VA24EHE FreeSync Monitör, 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlük oranına sahip. 5 milisaniye tepki süresi ve 75 Hz yenileme hızı ise performans konusundaki tüm kafa karışıklıklarını ortadan kaldırıyor. Bir HDMI, bir DVI, bir VGA bağlantı portu bulunan ve ASUS akıllı kontrast teknolojisine sahip olan monitörün ağırlığı 3.6 kilogram. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Dahili uydu alıcılı: LG LED TV Monitör

Fiyatı: 1227 TL

24 inç boyutunda olan LG 24TK410U-WZ LED TV Monitör, ‎1366 x 768 piksel ekran çözünürlük oranına sahip. Listemizdeki modellerden farklı olarak bu monitörün dahili uydu alıcısı bulunuyor. Bir USB, bir HDMI bağlantı portu bulunan ve WVA paneli ile dikkat çeken monitörün ağırlığı ise 3.5 kilogram. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

İzleme kalitesini arttıran özellikler: Huawei Display

Fiyatı: 1125 TL

23.8 inç boyutunda olan Huawei Display, Full HD FullView ekrana ve 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlük oranına sahip. Blue Light Filter, Anti-Glare Coating, Flicker-Free gibi izleme kalitesini arttıran özellikleriyle dikkat çeken monitörün yenileme hızı 60 Hz. Tutucu yapısı kolayca ayarlandığı için herkes tarafından kullanılabiliyor ve neredeyse çerçevesiz ekran oranı ile geniş açı izleme imkanı sunuyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

FreeSync teknolojisi: Samsung Oyuncu Monitör

Fiyatı: 1147 TL

24 inç boyutunda olan Samsung LF24T350FHMXUF Oyuncu Monitörünün neredeyse çerçevesiz diyebileceğimiz ekranı FreeSync ve IPS teknolojisi ile 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlük oranına sahip. Monitörün yenileme hızı 75 Hz. Wi-Fi ve ethernet kablosu ile bağlantı sağlanan ürünün aynı zamanda bir HDMI portu bulunuyor. Ağırlığı ise yalnızca 1 kilogram. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Gerçekçi görüntü kalitesi: Dell LED Monitör

Fiyatı: 1081 TL

24 inç boyutunda olan Dell Se2416H LED Monitör, 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlük oranına sahip. Bir HDMI ve bir VGA bağlantı portu bulunan monitörün ağırlığı 3.2 kilogram. 250 ANSI Lumen görüntü parlaklığı ve 1000:1 görüntü kontrast oranı ile bu ekranda ne görmek istiyorsanız onun en net halini izlediğinizden emin olacaksınız. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Fiyatından beklenmeyen performans: MSI Gaming Monitör

Fiyatı: 999 TL

23.8 inç boyutunda olan MSI OPTIX G241V E2 Gaming Monitör, 1920 x 1080 piksel ekran çözünürlük oranına sahip. 75 Hz yenileme hızı ve 1 milisaniye tepki süresi ile listemizin en uygun fiyatlı modeli olmasına rağmen en güçlü performansını sunduğunu söyleyebiliriz. IPS paneli 250 nits parlaklık seviyesine sahip. 1A pil ile çalışan monitörün toplam ağırlığı 3.3 kilogram. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Her bütçeye uygun 24 inç monitör modellerinden oluşan bir liste hazırladık ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.