Uygun Fiyatlı Tesla Model Y'nin Özellikleri Sızdırıldı

Tesla’nın Model Y versiyonu ortaya çıktı. Yeni model daha temel donanım ve düşük fiyat etiketiyle yola çıkmaya hazırlanıyor.

**Tesla’nın Model Y ** ailesine eklenecek olan en uygun fiyatlı versiyonuna dair ilk bilgiler ortaya çıktı. Şirketin internet sitesinde görülen kodlara göre “Model Y Standard” iadını taşıyacak bu yeni model daha sade özelliklerle satışa çıkacak.

Model Y Standard’ın ABD başlangıç fiyatı 39.990 dolar olacak. Daha düşük maliyetli tasarımda cam tavan bulunmuyor, ön tampon kamerası yer alıyor ve yeniden şekillendirilen ön bölümde “ışık barı” kaldırılmış görünüyor.

Model Y Standard özellikleri

Otomobilde yeni tasarlanan 18 inç Aperture jantlar göze çarpıyor. İç mekânda ise manuel ayarlanabilir direksiyon simidi, kumaş kaplama detaylar ve 15.4 inçlik geniş bir ana ekran yer alıyor. Arka sırada ekrana yer verilmezken hava çıkışları da manuel şekilde ayarlanıyor. Aynı zamanda bu modelde HEPA filtresi de bulunmuyor.

Tesla Model Y Standard'ın ortaya çıkan özellikleri ise şu şekilde:

Yeniden tasarlanmış ön yüz var

Tek parçalı farlar var

Ön tampon kamerası var

Ön “ışık barı” yok

Cam tavan yok (“kapalı cam tavan”)

Yeni 18 inç Aperture jantlar var

Kumaş dekor var

Manuel ayarlanabilir direksiyon simidi var

Ön tarafta 15.4 inç dokunmatik ekran var

Arka sıra hava çıkışları manuel ayarlanıyor

HEPA filtre yok (sadece partikül filtresi var)

Bagaj hacmi 75 cu. ft. (2.124 litre), yani diğer versiyonlardan 1 cu. ft. (28 litre) daha az

Bagaj hacmi 2.124 litre olarak belirtiliyor, yani diğer Model Y versiyonlarına göre 28 litre daha az. İç mekânda daha sade özelliklerle sunulmasına rağmen aynı platformda üretilmeye devam ediyor. Fiyat tarafında ise Model Y Standard, Long Range Arkadan İtişli versiyona kıyasla 5.000 dolar daha ucuz olacak. Yine de tüm bu bilgilerin doğruluğu ancak Tesla’nın resmi açıklamasıyla netleşecek.