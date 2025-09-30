Tesla, 500 kW'lık Şarj İstasyonu Tanıttı: Şarj Sürelerini Azaltacak!

Tesla, yıllardır beklenen 500 kW'lık V4 SuperCharger şarj cihazını resmen kullanıma sundu. Bu istasyon, şarj sürelerini ciddi oranda azaltacak.

Tesla, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda bulunurken aynı zamanda Supercharger olarak bilinen şarj istasyonlarıyla da bilinen bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise şirket, şarj konusunda çok önemli bir hamleyle karşımıza çıkarak yeni nesil şarj cihazını kullanıma sundu.

Kuzey Amerika’da çıkış yapan bu şarj cihazları, şirketin 500 kW şarj kapasitesine sahip ilk tam V4 SuperCharger olarak kayıtlara geçiyor. Şimdiden Tesla’nın yaptığı en iyi hamlelerden biri olduğunu belirtmek gerek.

Şarj sürelerini ciddi oranda azaltacak

Tesla Supercharger’lar açık ara dünyanın en büyük ölçekli hızlı şarj ağı konumunda. Avrupa ve Asya’da büyük rakipleri olsa da Amerika’da şirkete yaklaşabilen yok. Maalesef şarj ağlarında liderlik edemediği bir konu var. O da şarj hızı ve araçların şarj olma süresi. Son yıllarda dünyada diğer şarj sağlayıcılarında 350 kW’a kadar güçlere ulalışmaya başlamış ve Tesla geride bırakılmıştı.

İşte 500 kW’lık yeni şarj cihazları tam olarak bu konuda şirkete yardımcı olmak için piyasaya sürüldü. Dün itibarıyla çıkış yapan 500 kW cihazlar; 0,5 MW, 3X güç yoğunluğu ve kabin başına 2 durak gibi özelliklerle araç sahiplerine sunuluyor. Bu şarj cihazları sayesinde de daha yüksek verimlilik, daha düşük maliyet ve çok daha hızlı şarj sunulabiliyor.

Şimdilik bu şarj cihazının tam kapasitesi yalnızca Cybertruck için kullanılabilir durumda. Diğer modeller için de yakında gelmesi bekleniyor. Ayrıca Tesla dışındaki markalar tarafından da erişilebilir değil. Testlerde gelen verilere baktığımızda 500 kW’lık V4 cihaz ile 35 dakikada %0’dan %80 şarja ulaşılabildiğini görüyoruz. Bu da elektrikli araç sahiplerinin en çok şikâyetçi olduğu konu olan şarj süresinde harika bir iyileştirme demek. Daha fazla araç için çıktığında ve diğer ülkelerde de kullanıma sunulduğunda çok avantajlı olacağını söyleyebiliriz.