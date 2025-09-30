Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Tesla, 500 kW'lık Şarj İstasyonu Tanıttı: Şarj Sürelerini Azaltacak!

Tesla, yıllardır beklenen 500 kW'lık V4 SuperCharger şarj cihazını resmen kullanıma sundu. Bu istasyon, şarj sürelerini ciddi oranda azaltacak.

Tesla, 500 kW'lık Şarj İstasyonu Tanıttı: Şarj Sürelerini Azaltacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tesla, dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi konumunda bulunurken aynı zamanda Supercharger olarak bilinen şarj istasyonlarıyla da bilinen bir firma olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ise şirket, şarj konusunda çok önemli bir hamleyle karşımıza çıkarak yeni nesil şarj cihazını kullanıma sundu.

Kuzey Amerika’da çıkış yapan bu şarj cihazları, şirketin 500 kW şarj kapasitesine sahip ilk tam V4 SuperCharger olarak kayıtlara geçiyor. Şimdiden Tesla’nın yaptığı en iyi hamlelerden biri olduğunu belirtmek gerek.

Şarj sürelerini ciddi oranda azaltacak

Tesla Supercharger’lar açık ara dünyanın en büyük ölçekli hızlı şarj ağı konumunda. Avrupa ve Asya’da büyük rakipleri olsa da Amerika’da şirkete yaklaşabilen yok. Maalesef şarj ağlarında liderlik edemediği bir konu var. O da şarj hızı ve araçların şarj olma süresi. Son yıllarda dünyada diğer şarj sağlayıcılarında 350 kW’a kadar güçlere ulalışmaya başlamış ve Tesla geride bırakılmıştı.

İşte 500 kW’lık yeni şarj cihazları tam olarak bu konuda şirkete yardımcı olmak için piyasaya sürüldü. Dün itibarıyla çıkış yapan 500 kW cihazlar; 0,5 MW, 3X güç yoğunluğu ve kabin başına 2 durak gibi özelliklerle araç sahiplerine sunuluyor. Bu şarj cihazları sayesinde de daha yüksek verimlilik, daha düşük maliyet ve çok daha hızlı şarj sunulabiliyor.

Şimdilik bu şarj cihazının tam kapasitesi yalnızca Cybertruck için kullanılabilir durumda. Diğer modeller için de yakında gelmesi bekleniyor. Ayrıca Tesla dışındaki markalar tarafından da erişilebilir değil. Testlerde gelen verilere baktığımızda 500 kW’lık V4 cihaz ile 35 dakikada %0’dan %80 şarja ulaşılabildiğini görüyoruz. Bu da elektrikli araç sahiplerinin en çok şikâyetçi olduğu konu olan şarj süresinde harika bir iyileştirme demek. Daha fazla araç için çıktığında ve diğer ülkelerde de kullanıma sunulduğunda çok avantajlı olacağını söyleyebiliriz.

Eylül 2025: Avrupa'da En Çok Satılan Elektrikli Otomobil Modelleri Belli Oldu Eylül 2025: Avrupa'da En Çok Satılan Elektrikli Otomobil Modelleri Belli Oldu
Tesla

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Dünyanın En Çok Beklenen Oyunu GTA 6'nın Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

Android Telefonunuzda Yapmanızın KESİNLİKLE Önerilmediği İşlemler (En Az Birini Yaptığınızı Biliyoruz...)

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

10 Bin TL Altına Satın Alınabilecek En İyi Telefonlar

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

D Segmentin Kralı Skoda Superb Alınır mı? Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

GTA 6'da İyi mi Kötü mü Bilemediğimiz Değişiklik! Oyuncular İkiye Bölündü

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Xiaomi 17 Serisi İlk 5 Dakikada Satış Rekoru Kırmayı Başardı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim