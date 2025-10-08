Uygun Fiyatlı Tesla Model Y ile Türkiye'deki Model Y Arasında Ne Fark Var?

Tesla, uygun fiyatlı Model Y'yi resmen tanıttı. Bu otomobil, birkaç bin dolar daha ucuza satışa sunuldu. Peki uygun fiyatlı Tesla Model Y Standart ile Türkiye'de satılan Model Y arasında ne gibi farklılıklar var? Bu otomobili beklemeye değer mi?

Tesla, geçtiğimiz gece düzenlediği bir etkinlikte uygun fiyatlı otomobillerini tanıttı. Marka, tamamen yeni bir otomobille karşımıza çıkmak yerine Model Y ve Model 3'ün uygun fiyatlı versiyonlarını tasarlamayı tercih etti. Türkiye'deki tüketicilerin gözü kulağı ise Model Y'nin uygun fiyatlı versiyonuna çevrildi. Zira bu otomobil, Almanya'da da üretileceği için büyük olasılıkla Türkiye'ye gelecek.

Peki uygun fiyatlı Model Y Standart ile Türkiye'de hâlihazırda satılmakta olan Model Y arasında ne gibi farklılıklar var? Bu otomobillerden hangisini tercih etmek gerekiyor? Bu içeriğimizde Tesla Model Y Standart ile Tesla Model Y arasındaki farklılıklara yakından bakacağız.

Tesla Model Y Standart ile Model Y farkları:

Dış tasarımdaki farklılıklar:

*Tesla Model Y'nin normal versiyonu böyle görünüyor.

Uygun fiyatlı Tesla Model Y ile normal Model Y'nin tasarımlarına baktığımızda önemli farklılıklar göremiyoruz. Çünkü bu otomobiller arkadan ve yan profilden bakıldıkları zaman tamamen aynılar. Ön kısımda ise aydınlatma barı kaldırılıyor. Bunun yerine daha sade, LED destekli aydınlatmalar kullanılıyor. Başka bir detay ise panoramik cam tavanın eksikliği. Tesla Model Y Standart, opak yapıda olan bir cam tavana ev sahipliği yapacak. Tüm bunlara ek olarak; Tesla Model Y Standart'ta 18 inç ve 19 inç jant boyutu sunulacağını belirtelim. Normal Model Y'deki 20 inç jant, bu versiyonda bulunmayacak.

Tesla Model Y Standart böyle görünüyor:

İç tasarımdaki farklılıklar:

*Tesla Model Y Standart iç tasarımı bu şekilde.

Tesla Model Y Standart, iç alanda büyük sadeleştirmeler yaşadı. Mesela orijinal Model Y'de bulunan elektrikli direksiyon ayarlama özelliği bu versiyonda bulunmayacak. Öte yandan; yeni versiyonda premium vegan deri döşeme yerine daha ucuz kumaş kullanılacak. Ayrıca bu koltukların havalandırma özelliği de bulunmayacak. Makyajlı Tesla Model Y'de gördüğümüz arka yolcu bilgi-eğlence ekranı da yeni versiyonda yer almayacak. Tesla, uygun fiyatlı Model Y'de daha ucuz, normal kalite ses sistemi kullanacak. Tüm bunlara ek olarak; Standart versiyonda FM/AM radyo özelliği bulunmayacağını belirtelim.

Normal Tesla Model Y'nin içi böyle görünüyor:

Teknik özelliklerdeki farklılıklar:

Tesla, Model Y'i uygun fiyatlı hâle getirmek için en çok da teknik özellikler üzerinde çalıştı. Öyle ki yeni versiyonda EPA standartlarına göre 516 kilometre menzil sunulacak. Ayrıca bu otomobili 15 dakika şarj eden bir sürücü, 260 kilometre civarı menzil kazanacak. Daha ucuz bir amortisör sisteminin bulunacağı uygun fiyatlı Model Y, normal versiyona göre biraz daha konforsuz olacak.

Bu arada; Tesla Model Y Standart ile Türkiye'de satılan en ucuz Tesla Model Y'yi teknik taraftan direkt karşılaştırmak çok doğru değil. Çünkü Tesla, Türkiye'deki vergi düzenlemeleri için bazı özelleştirmeler yapmış durumda. Ayrıca Tesla Model Y Standart için açıklanan menzil değerleri, EPA standartlarına göre hesaplandı. Türkiye'de ise WLTP standartları daha yaygın durumda. Bu noktada firmanın yapacağı açıklamaları beklemek daha sağlıklı olacak.

Fiyat farklılıkları:

Tesla Model Y'nin normal versiyonu, ABD'de 44.990 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınıyor. Tesla Model Y Standart'ın ABD fiyatı ise 39.990 dolar olarak açıklandı. Aradaki 5.000 dolarlık fark, Türkiye'ye 400 bin TL civarında katkı sağlayacak (vergilerin etkisini unutmayın). Yani bugünkü fiyatı 2.3 milyon TL olan Tesla Model Y'nin Standart versiyonu, 1.9 milyon TL civarlarında Türkiye'ye giriş yapabilir.

Tesla Model Y Standart'ı beklemeye değer mi?

*Bu kısım editör yorumu içerir.

Tesla Model Y, Türkiye'de çok uzun süre uygun fiyattan satıldı. Ancak son vergi düzenlemeleri ile bu durum değişti. Uygun fiyatlı Model Y'nin Türkiye'ye geliş fiyatını ve kaldırılan özellikleri düşündüğümüzde bu otomobili beklemenin çok da mantıklı olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü Tesla'yı Tesla yapan premium özellikler, uygun fiyatlı versiyonda zaten bulunmuyor. Evet, kapınızda mutlaka bir Tesla istiyorsanız bu versiyonu bekleyebilirsiniz. Ancak sadece fiyat/performans dengesini göz önünde bulundurduğumuz zaman Tesla Model Y Standart, büyük bir fiyasko diyebiliriz.