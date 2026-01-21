Uygun Fiyatlı Yeni Togg T6 Modelinin Ne Zaman Satışa Sunulacağı Açıklandı

Togg'un daha fazla insan tarafından erişilebilecek uygun fiyatlı otomobilin ne zaman çıkış yapacağı açıklandı.

Yerli otomobil markası Togg, şu anda ülkemizde SUV tipindeki T10X ve fastback tipindeki T10F modelleriyle hizmet veriyordu. Ancak şirketin sunacağı modeller sadece bu araçlarla sınırlı kalmayacaktı. Öyle ki farklı farklı segmentlerden otomobilleri de ilerleyen yıllarda piyasaya sürecekti.

Togg’un piyasaya sürmeyi planladığı araçlardan biri de şu ankilere göre daha uygun fiyatlı olması gereken bir modeldi. Bu aracın Togg T6 ismini alması bekleniyor. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı tarafından Bloomberg HT’ye yapılan bir açıklama ise bu modelin çıkış tarihiyle ilgili bize bilgi veriyor.

T6 modeli 2027’de gelecek

Tosyalı’nın aktardığına göre Togg’un şu anki modellerinden sonra sıradaki planı T6 modelini piyasaya sürmek olacak. Togg T6’nın 2027’de çıkış yapacağını da açıklamalarında belirtmiş. Modelin daha geniş kitlelere hitap eden daha uygun fiyatlı bir araç olacağını da aktardı. Ne tipte bir araç olacağı gibi konularda henüz hiçbir bilgi yok.

Bunlar dışında Togg’un üretimi gibi konulara da değindi. Tosyalı’nın açıklamalarına göre şirket, 2025 yılını 40 bin adet üretimle tamamladı. Trafikteki Togg sayısı ise 100 bin seviyesini aştı. Ayrıca 2026 için 60 bin üretim hedefi olduğunu, 2027’de ise 100 bin üretime ulaşmayı planladıklarını ifade etti. Üretim ve satışların şu anda dengeli gittiğini, stok sorunu olmadığını da sözlerine ekledi.