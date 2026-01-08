Togg'un Ocak Ayı Kampanyaları Belli Oldu: Ayda 33 Bin TL Ödeyerek T10X Alabilirsiniz!

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), dün 2026 yılının ilk fiyat listesini açıkladı. Şirket hem T10X hem de T10F'e ufak bir zam yaptı. Fiyatlar yükselmiş olsa da Togg otomobiller, piyasadaki en mantıklı otomobiller arasında yer almaya devam ediyorlar.
Peki Togg'un Ocak 2026 dönemi finansman koşulları nasıl? Firma bu ay herhangi bir kampanya uyguluyor mu? Bu içeriğimizde Togg'un T10F ve T10X modelleri için sunduğu finansman kampanyalarından bahsedeceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
Togg T10X için sunulan kredi desteği şöyle:
|Versiyon
|Kredi Tutarı
|Vade, Faiz Oranı, Aylık Ödeme
|V2
|400.000 TL
|12 ay, yüzde 0, 33.334 TL
|4More
|600.000 TL
|12 ay, yüzde 0, 50.000 TL
|V2
|1.700.000 TL
|48 ay, yüzde 2,38, 68.455 TL
|V1
|1.300.000 TL
|48 ay, yüzde 2,42, 52.847 TL
|4More
|1.500.000 TL
|36 ay, yüzde 2,33, 69.004 TL
Yukarıdaki tablo, Togg'un bu ay 33.334 TL'den başlayan fiyatlarla T10X satacağını gözler önüne seriyor. Tabii bunun için elinizde para veya 400 bin TL'nin dışında kalan tutarı karşılayabileceğiniz başka bir otomobile sahip olmanız gerekecek. Diğer koşulların da çok fena olmadığını söyleyebiliriz.
Togg T10F için sunulan kredi desteği ise şöyle:
|Versiyon
|Kredi Tutarı
|Vade, Faiz Oranı, Aylık Ödeme
|V2
|600.000 TL
|12 ay, yüzde 0, 50.000 TL
|4More
|600.000 TL
|12 ay, yüzde 0, 50.000 TL
|V2
|1.700.000 TL
|48 ay, yüzde 2,38, 68.455 TL
|V1
|1.300.000 TL
|48 ay, yüzde 2,42, 52.847 TL
|4More
|1.500.000 TL
|36 ay, yüzde 2,33, 69.004 TL
Togg'un T10X için sunduğu kredi kampanyasının biraz daha avantalı bir versiyonu T10F için sunuluyor. Bu bağlamda; Togg T10F V2 satın almak isteyen bir tüketici, aylık 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla T10F sahibi olabilecek. Üstelik faiz ödemesi de olmayacak.
Togg'un Ocak 2026 güncel fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz: