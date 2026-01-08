Tümü Webekno
Togg'un Ocak Ayı Kampanyaları Belli Oldu: Ayda 33 Bin TL Ödeyerek T10X Alabilirsiniz!

Togg, ocak ayı boyunca geçerli olacak finansman desteği programını açıkladı. Firma her ay olduğu gibi bu ay da dikkat çeken fırsatlar sunuyor. Ayda 33.334 TL ödeme ile T10X, 50.000 TL ödeme ile T10F sahibi olabiliyorsunuz. İşte detaylar...

Togg'un Ocak Ayı Kampanyaları Belli Oldu: Ayda 33 Bin TL Ödeyerek T10X Alabilirsiniz!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu (Togg), dün 2026 yılının ilk fiyat listesini açıkladı. Şirket hem T10X hem de T10F'e ufak bir zam yaptı. Fiyatlar yükselmiş olsa da Togg otomobiller, piyasadaki en mantıklı otomobiller arasında yer almaya devam ediyorlar.

Peki Togg'un Ocak 2026 dönemi finansman koşulları nasıl? Firma bu ay herhangi bir kampanya uyguluyor mu? Bu içeriğimizde Togg'un T10F ve T10X modelleri için sunduğu finansman kampanyalarından bahsedeceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Togg T10X için sunulan kredi desteği şöyle:

Başlıksız-1

Versiyon Kredi Tutarı Vade, Faiz Oranı, Aylık Ödeme
V2 400.000 TL 12 ay, yüzde 0, 33.334 TL
4More 600.000 TL 12 ay, yüzde 0, 50.000 TL
V2 1.700.000 TL 48 ay, yüzde 2,38, 68.455 TL
V1 1.300.000 TL 48 ay, yüzde 2,42, 52.847 TL
4More 1.500.000 TL 36 ay, yüzde 2,33, 69.004 TL

Yukarıdaki tablo, Togg'un bu ay 33.334 TL'den başlayan fiyatlarla T10X satacağını gözler önüne seriyor. Tabii bunun için elinizde para veya 400 bin TL'nin dışında kalan tutarı karşılayabileceğiniz başka bir otomobile sahip olmanız gerekecek. Diğer koşulların da çok fena olmadığını söyleyebiliriz.

Togg T10F için sunulan kredi desteği ise şöyle:

Başlıksız-1

Versiyon Kredi Tutarı Vade, Faiz Oranı, Aylık Ödeme
V2 600.000 TL 12 ay, yüzde 0, 50.000 TL
4More 600.000 TL 12 ay, yüzde 0, 50.000 TL
V2 1.700.000 TL 48 ay, yüzde 2,38, 68.455 TL
V1 1.300.000 TL 48 ay, yüzde 2,42, 52.847 TL
4More 1.500.000 TL 36 ay, yüzde 2,33, 69.004 TL

Togg'un T10X için sunduğu kredi kampanyasının biraz daha avantalı bir versiyonu T10F için sunuluyor. Bu bağlamda; Togg T10F V2 satın almak isteyen bir tüketici, aylık 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla T10F sahibi olabilecek. Üstelik faiz ödemesi de olmayacak.

Togg'un Ocak 2026 güncel fiyat listesine aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu! Hem T10X'e Hem de T10F'e Zam Geldi: Ocak 2026 Togg Fiyat Listesi Belli Oldu!
