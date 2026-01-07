Tümü Webekno
Kışın Araba Sürerken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Hayat Kurtaran Güvenli Sürüş Teknikleri!

Kış aylarında kar ve buzlanma ile zorlaşan yol şartlarında güvenli sürüş için bilmeniz gereken teknikleri sıraladık. Motor freninden takip mesafesine kadar hayat kurtaran tüm detayları ve kışın araba sürmenin püf noktalarını öğrenmek için içeriğimizi inceleyin.

Kışın Araba Sürerken Dikkat Edilmesi Gerekenler: Hayat Kurtaran Güvenli Sürüş Teknikleri!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

2026 kışının kapıya dayanmasıyla sürücüler için zorlu yolculuk günleri de başlamış oldu. Kışın araba sürmek, yaz aylarındaki o rahat ve öngörülebilir sürüş hissini ne yazık ki geride bırakmamıza neden oluyor. Artık direksiyon başında çok daha dikkatli ve planlı hareket etmeliyiz.

Yolların buzlanması ve görüş mesafesinin düşmesi, kazalara davetiye çıkaran en büyük etkenler arasında yer alıyor. Ancak doğru tekniklerle güvenli sürüş sağlamak hâlâ mümkün. Şimdi karda ve buzda aracınızı nasıl kontrol altında tutacağınıza dair kritik detaylara daha yakından bakalım.

Kış mevsiminde sürüş güvenliğini artıracak 5 altın kural:

Motor freninin gücünden yararlanın:

Başlıksız-1

Kaygan zeminlerde aniden frene basmak, tekerleklerin kilitlenmesine ve aracın kontrolünüzden çıkıp savrulmasına neden olabilir. Bu durumu engellemek için ayağınızı gazdan çekip vites küçülterek motor freni yapmalısınız. Böylece araç, lastiklere aşırı yük bindirmeden kontrollü yavaşlar.

Takip mesafesini en az iki katına çıkarın:

Başlıksız-1

Kışın ıslak veya buzlu yollarda fren mesafesi, normal hava şartlarına göre çok daha fazla uzamaktadır. Öndeki araçla aranızdaki takip mesafesini normalden çok daha açık tutmak, olası bir acil durumda size durmak veya manevra yapmak için gereken o altın süreyi kazandıracaktır.

Ani manevralardan kaçının:

Başlıksız-1

Kış şartlarında direksiyonu sert kırmak veya aniden gaza yüklenmek, aracın yerle olan temasının kesilmesine (aquaplaning) yol açabilir. Tüm hareketleriniz yumuşak ve kademeli olmalıdır. Unutmayın, modern sürüş destek sistemleri bile fizik kurallarını bir yere kadar esnetebilir.

Kış lastiği olmadan yola çıkmayın:

Başlıksız-1

Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde yaz lastikleri sertleşir ve yol tutuş özelliğini kaybeder. Özel vakum kanalları ve bileşenleri olan kış lastikleri sadece karda değil, soğuk asfalt üzerinde de hayat kurtarıcı bir role sahiptir.

Görüş açınızı her zaman açık tutun:

Başlıksız-1

Sadece ön camı değil, yan camları, dikiz aynalarını ve hatta aracın tavanındaki karları bile temizlemeden yola koyulmayın. Sürüş sırasında tavanınızdan kayıp ön camınıza düşecek bir kar kütlesi, o anki tüm görüşünüzü kapatarak ciddi bir kaza tehlikesi yaratabilir.

Bu teknikler sadece sizin değil, trafikteki diğer sürücülerin de can güvenliğini sağlar. Bu yüzden burada anlattıklarımızı önemsemeli, trafikte de her zamankinden daha dikkatli olmalısınız.

