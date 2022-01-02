Modern, En Uygun ve En İyi Kombi Tavsiyeleri (2021)

Çetin kış ayları başlamadan önce kombi bakımı yaptırmak ve hatta mümkünse yeni bir kombi almak hayati önem taşır. Kış soğuğuyla mücadele ederken çok daha sağlıklı ve verimli bir kombi kullanmak isteyenler için her bütçeye uygun kombi modellerinden oluşan bir liste hazırladık ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

Yaz ve bahar aylarının sıcaklığıyla aklımızdan çıksa bile sonbahar gelince kombilerimizi yeniden hatırlıyoruz. Kış aylarına girmeden önce kombi bakımı yaptırmak kadar eskimiş kombileri atıp, yenilerini almak da bir o kadar hayati öneme sahiptir. Yeni bir kombi almak için var olan modelin eskimesini beklemeyin. Çünkü pek çok yeni model kombi, eski ürünlere göre çok daha tasarruflu çalışıyor.

Bazı kullanıcılar, uygun fiyatlı olduğu için ikinci el kombi alıyorlar ancak uzmanlar bu durumun öldürücü sonuçları olabileceği konusunda hemfikir. Yeni kombi modelleri görece pahalı olabilir ancak merak etmeyin, her bütçeye uygun kombi modellerinden oluşan bir liste hazırladık ve kısaca ürünlerin özelliklerinden bahsettik. Fiyatı yüksek bile olsa iyi bir kombi almak demek, iyi bir yatırım yapmak demektir.

Her bütçeye uygun kombi modelleri:

Alarko Super Fit Tam Yoğuşmalı Kombi

Baymak Brötje Novadens Extra Yoğuşmalı Kombi

Bosch Condense Kombi

Eca Proteus Premix Kombi

Viessmann Vitodens Kombi

Ariston Genus One Kombi

Airfel Digifel Condense Yoğuşmalı Kombi

Warmhaus Ewa Yoğuşmalı Kombi

Yüksek verimlilik: Alarko Super Fit Tam Yoğuşmalı Kombi

Tam modülasyon ve donma koruması ile dikkat çeken Alarko Super Fit Tam Yoğuşmalı Kombi, pompa ve 3 yollu vana koruması ile güvenli bir kullanım sunuyor. EN 15502 normuna uygun olarak üretilen model %97,9’a verimlilik sağlıyor. Otomatik hava boşaltma özelliği sayesinde güvenlik endişelerini ortadan kaldırıyor ve güneş enerji sistemine bağlanarak alternatif kullanım alanlarına uyum sağlıyor. Ürünün Amazon sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

En ekonomik modellerden: Baymak Brötje Novadens Extra Yoğuşmalı Kombi

A sınıfı verimlilik kapasitesine sahip olan Baymak Brötje Novadens Extra Yoğuşmalı Kombi, %93 ısıtma ve %81 su tasarrufu sağlıyor. Yıllık elektrik tüketimi yalnızca 37 kWh ürün, en ekonomik kombi modelleri arasında gösteriliyor. Çalışırken sadece 55 dB ses seviyesine ulaştığı için günün her saatinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Sessiz ve güçlü: Bosch Condense Kombi

%98.6 verimlilik seviyesi ile listemizdeki en yüksek tasarrufu sağlayan ürünlerden biri olan Bosch Condense Kombi, çalışırken yalnızca 44 dB ses seviyesine ulaşıyor. Yerden ısıtma sistemlerinde de rahatlıkla kullanılabildiği için alternatif fonksiyonlar sunan modelin ulaştığı en düşük petek ısısı 30, en yüksek petek ısısı ise 60 derece. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Mobil uygulama ile kontrol edin: Eca Proteus Premix Kombi

A sınıfı verimlilik kapasitesine sahip olan Eca Proteus Premix Kombi, donma koruması ile güvenli bir kullanım sunuyor. iOS ve Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınıza indirerek kullanabileceğiniz Eca mobil uygulaması ile kombiyi uzaktan kontrol etmeniz mümkün. Modelin minimal boyutları sayesinde küçük alanlarda bile rahatlıkla kullanabilirsiniz Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yüksek su akış debisi: Viessmann Vitodens Kombi

Yıllık toplam 150 W enerji tüketen ve firmanın iddiasına göre %108.4 verimlilikle çalışan Viessmann Vitodens Kombi, listemizdeki en yüksek tasarruf sağlayan kombi modellerinden bir tanesi. Dakikada 12 litrelik su kullanım debisine sahip olan modelin donma emniyeti, hata tanımlama ve program saati desteği gibi özellikleri öne çıkıyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Tam güvenlik: Ariston Genus One Kombi

Maksimum 23.6 kW ısı gücü ile çalışan Ariston Genus One Kombinin yıllık toplam elektirik tüketimi yalnızca 80 W. 3 yıldızlı verimlilik derecesine sahip olan model, 8 litrelik genleşme tankı kapasitesine sahip. IPx5D elektrik koruma sınıfı ve %10 - %100 değerleri arasında aktif çalışan modülasyon sistemi sayesinde güvenli bir kullanım sunuyor. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kolay kontrol paneli: Airfel Digifel Condense Yoğuşmalı Kombi

LCD panel ekranı üzerinden kontrol ayarlamalarını kolayca yapabileceğiniz Airfel Digifel Condense Yoğuşmalı Kombi, 24 kW ve 28 kW olmak üzere iki farklı çalışma kapasitesi sunuyor. Cihaz korumasını 13 farklı emniyet sistemi üzerinden gerçekleştiren modelde herhangi bir arıza çıkması durumunda kullanıcı anlık olarak LCD panel üzerinden bilgilendiriliyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yüksek gaz tasarrufu: Warmhaus Ewa Yoğuşmalı Kombi

Warmhaus Ewa Yoğuşmalı Kombi modeli full premix yoğuşma sistemine sahip. Bunun anlamı, her kullanımda gazdan %3 oranında tasarruf etmeniz demektir. Avrupa Birliği ErP Yönetmeliği standartlarına uygun olarak üretildiği için güvenlik konusunda hiçbir soru işareti taşımadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Peteklerde hissedilen maksimum sıcaklık ise 80 derece olarak belirtiliyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kış aylarını çok daha rahat ve güvenli geçirmek isteyenler için her bütçeye uygun kombi modellerinden oluşan bir liste hazırladık ve kısaca ürünlerin öne çıkan özelliklerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.