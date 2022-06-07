Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'nın uzaya gidecek Türk'ün yanında yemek götürebileceğini söyledi. Bu da sosyal medyada gündem oldu. İşte Webtekno takipçilerinin uzaya gönderilecek yemekler için verdiği tavsiyeler.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı (TUA) Serdar Hüseyin Yıldırım, bugün dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın yaptığı açıklamanın en ilgi çeken kısmı, uzaya gönderilecek Türk ile ilgiliydi. Serdar Hüseyin Yıldırım'a göre uzaya gidecek ilk Türk, beraberinde Türkiye'ye has bazı malzemeler götürecek. Üstelik bu malzemeler arasında Türk yemekleri de olabilir. TUA Başkanı, bu konuda çeşitli çalışmaların olduğunu ifade ediyor.

Uzaya gidecek ilk Türk'ün yanına neler götüreceği henüz belli değil. Ancak böyle bir açıklamanın gelmesi, sosyal medyanın gündemini bir anda değiştirdi. Hal böyle olunca biz de siz değerli takipçilerimize bir soru sorduk. Twitter'da "Sizce uzaya mutlaka gitmesi gereken o yemeğimiz hangisi?" dediğimiz o paylaşıma onlarca yorum geldi.

Webtekno takipçilerine göre uzaya gitmesi gereken yemeklerimiz:

Türkiye Uzay Ajansı başkanı Yıldırım, uzay yolculuğuna Türk mutfağından bir şeyler götürülebileceğini ve orada bulunanlara ikram edilebileceğini, yemeğin ne olacağı konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Sizce uzaya mutlaka gitmesi gereken o yemeğimiz hangisi?