Uzaydaki İlk Türk İçin Açıklama: Türk Yemekleri Götürsün

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı (TUA) Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin uzay macerası ile ilgili konuştu. Yıldırım'a göre uzaya gidecek ilk Türk, yanında Türk mutfağına ait bazı yemekler götürebilir.

Türkiye'nin bir süredir gündeminde olan Milli Uzay Programı ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanı (TUA) Serdar Hüseyin Yıldırım, verdiği bir demeçte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım tarafından yapılan açıklamaların en ilginç yanı, uzaya gönderilecek Türk ile ilgiliydi. TUA Başkanına göre uzaya gidecek ilk Türk, yanında bazı malzemeler götürecek ve bu malzemeler arasında Türk yemekleri de olabilir.

"Uzay yolcumuzun mutlaka bayrağımızı ve bize has bazı unsurları oraya götürmesini arzuluyoruz. Bu konuda sürprizler olabilir. Mesela yiyecek olarak Türk mutfağından bir şeyler götürülebilir. Neden bizim zengin mutfağımızdan bir şeyler gitmesin? Hatta uzay yolcumuz orada bulunanlara da bundan ikram etsin." diyen Serdar Hüseyin Yıldırım, konuyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Aya gönderilecek uzay aracı için çalışmalar başlıyor

Serdar Hüseyin Yıldırım'a göre Türkiye, iki yıl içerisinde Ay'a sert iniş yapacak. İşte bu inişi yapacak olan uzay aracı yerli olacak. "Nihai hedefimiz 2028 sonunda ayın üzerine yumuşak inişle bir rover indirmek ve orada bilimsel veriler toplayacak birtakım çalışmaları yapmak. Fakat bu Türkiye'de hiç denenmemiş bir şey olduğu için öncelikle aya gitmeyi tecrübe etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ara hedefimiz de aya ulaşmak ve bu da 2 sene içerisinde gerçekleşecek. Geçen senenin sonunda bu konudaki en yetkin kuruluşumuz olan TUBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'yle bir anlaşma imzaladık ve aya gidecek aracımızı hazırlama görevini onlara verdik. Tahminimize göre bu ay sonu, Temmuz başı gibi bu iş bitecek ve artık aracın imalatı başlayacak. Bu aracımızın bizi aya götürecek olan motoru tamamen yerli bir motor ve bununla 2 sene içerisinde aya ulaşmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 2 buçuk ton ağırlığında, bir otomobilden biraz daha büyük olacağını öngördüğümüz bir araç. Türkiye bu araçla aya ulaşabilen ve bir araç gönderebilen çok az sayıdaki ülke arasına girmiş olacak. Bu arada öğreneceğimiz şeyler Türkiye'yi çok farklı bir noktaya taşıyacak." ifadelerini kullanan TUA Başkanı, böylelikle önümüzdeki yıllarda bizleri nelerin beklediğini açıklamış oldu.

Uzaya gitmek için 36 bin kişi başvuru yaptı. Bunların 460'ı astronot olmaya aday!

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, vatandaşların uzaya gitmek için oldukça hevesli olduklarını söyledi. Uzaya gidecek ilk Türk olmak için 36 binden fazla kişinin başvuru yaptığını söyleyen Yıldırım, bunun 460 tanesinin astronotluk için uygun olduğunu söyledi. Yıldırım'ın bu konudaki açıklaması şöyle: Bunlar Türkiye için ciddi rakamlar. Başvuruların ardından seçim süreci başlayacak. Önce bir ön eleme ve birtakım tercihler olacak. Sağlık, yabancı dil, fiziki özellik şartları var. 2023'te yani Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ilk defa bir Türk insanı da uzaya çıkmış ve bizim bilim camiamızın belirlediği bilimsel çalışmaları da gerçekleştirme fırsatı bulacak. Yerçekimsiz bir ortamda bilim yapmak bugüne kadar Türk bilim camiasında ilk defa olacak.