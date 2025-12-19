Uzun WhatsApp Mesajlarını Özetleyen, Karşıdakinin Ruh Hâlini Söyleyen Cihaz Geliştirildi (Siz de Yapabilirsiniz)

Bir geliştirici, patronunun kendisine attığı uzun mesajlardan sıkılınca yapay zekâ destekli bir sistem geliştirdi. Bu sistem, WhatsApp'a ait bir kütüphaneye entegre edilen bir algoritmayı ve çok ucuza mal edilebilecek bir cihazı kapsıyor. İşte ilginç projenin detayları...

Hindistan'da bir teknoloji meraklısı, patronunun gönderdiği uzun mesajları özetleyen ve bunu yaparken okundu bilgisi göndermeyen, yapay zekâ destekli bir sistem geliştirdi. Sisteme ait kodları GitHub üzerinden açık kaynak kodlu olarak yayımlayan personel, bu hamleyle dileyen herkesin aynı projeyi geliştirebilmesinin önünü açmış oldu.

Reddit'te several-Virus4840 ismini kullanan geliştirici, aslında oldukça basit bir teknik kullandı. WhatsApp mesajlarını okuyabilmek için uygulamanın Baileys kütüphanesine basit bir entegre sistem kuran geliştirici, buradan elde ettiği veriyi de Grok'a gönderdi. Üretken yapay zekâ, gelen mesajın bir özetini çıkarmanın yanı sıra patronun nasıl bir ruh hâli içerisinde olduğunu da söyleyebiliyordu.

Küçük bir cihaz üzerinden kontrol edilebiliyor!

several-Virus4840, kurduğu yapay zekâ destekli algoritmayı NodeMCU platformu üzerine yerleştirdiği küçük bir OLED ekrana yansıtmayı başardı. Bu ekranın altına dokunmatik sensör ekleyen geliştirici, kullanıcının gelen mesajlar arasında gezinebilmesini ve mesaj özetlemelerini yenilemesini mümkün kıldı. Küçük bir bataryası da bulunan cihaz, ucuz ve sürdürülebilir yapısıyla dikkat çekiyor.

Eğer siz de bu tür bir projeyi hayata geçirmek isterseniz tüm kodların, teknik detayların ve gerekli malzemelerin anlatıldığı GitHub sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Reddit'te paylaşılan videoyu izlemek isterseniz de buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.