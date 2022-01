Biraz temiz hava alalım diye şehir dışına çıkmak ya da şehirlerarası yollarda pedal eskitmek isteyenler için uzun yol bisikleti nasıl seçilir sorusunu yanıtladık ve her bütçeye uygun modellerden oluşan bir uzun yol bisikleti listesi hazırladık. Sizin için en iyi yol bisikleti olacak bir modeli mutlaka listemizde bulacaksınız.

Pandemi ile birlikte artık pek çok insan şehir içinde, insanlarla iç içe bir yaşam sürmek istemez oldu. Maalesef alıp başımızı bir dağ kasabasına yerleşemeyeceğimiz için en azından tatil günlerinde biraz temiz hava almak için uzaklara gitmek hepimize iyi gelecek. Bu seyahati verimli bir spora dönüştürmenin en iyi yolu da uzun yol bisikleti kullanmaktır. Bu noktada önemli soru şu, uzun yol bisikleti nasıl seçilir?

Her zaman dediğimiz gibi en iyi uzun yol bisikleti sizin ihtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun olandır. Bu bisikleti seçerken aklınızdan çıkarmamanız gereken nokta ise her an dağ başında kalabileceğiniz ve kendi tamirciniz olmanız gerekebileceğidir.. Gelin uzun yol bisikleti nasıl seçilir sorusuna biraz daha yakından bakalım ve tercih edebileceğiniz bazı uzun yol bisikleti modellerini görelim.

Uzun yol bisikleti seçerken dikkat etmeniz gerekenler:

Seçeneğiniz model her türlü zeminde hybrid lastik kullanımına uygun olmalıdır.

Ön ve arka bagaj taşımaya uygun olmalıdır.

Ağırlığınıza ve kullanım şartlarınıza göre bisiklet alaşımının çelik mi alüminyum mu olmasına gerektiğine karar vermelisiniz.

Uzun mesafelerde düz maşa, kısa mesafeler amortisörlü maşa kullanmalısınız.

En rahat edeceğiniz seleyi seçerek mutlaka bisikleti özelleştirin.

Rotanıza uygun lastik seçmeyi ihmal etmeyin.

Uzun yol bisikleti için kapalı göbek vites sistemlerini tercih edin.

Gerektiği zaman yedek parçasına kolayca ulaşabileceğiniz fren sistemlerini tercih edin.

En rahat edeceğiniz gidonu seçmeyi ihmal etmeyin.

Bagaj taşıyıcınızın ağırlığınıza dayanacağından emin olun.

Rotanıza uygun jant, çamurluk ve aydınlatma sistemi seçerek bisikletinizi mutlaka özelleştirin.

Uzun yol bisikleti tavsiyeleri:

Carraro Fire Uzun Yol Bisikleti

Bisan Uzun Yol Bisikleti

Peugeot R16 Yol Bisikleti

KRON RC 2000 Uzun Yol Bisikleti

Mosso Cavalier Claris

Corelli Boolva RC100 Claris

Yarışlar ve uzun yol için özel gidon yapısı: Carraro Fire Uzun Yol Bisikleti

Uzun rotanızın her anında tam olarak aradığınız performansını yakalayabileceğiniz 22 vitesli Carraro Fire Uzun Yol Bisikletinin tekerlek boyutu 28 inç. Karbon alaşımlı yapısı sayesinde dayanıklılık, güvenlik ve uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Özel gidon yapısı sayesinde hem yarışlarda hem de uzun yolda kullanım için ideal bir bisiklet. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Güçlü, dayanıklı ve hafif: Bisan Uzun Yol Bisikleti

Tekerlek boyutu 28 inç olan Bisan Uzun Yol Bisikletinin yapısı alüminyum alaşımlı. Alüminyum alaşımlı yapı demek, bisikletin güçlü ve dayanıklı olmakla kalmayıp aynı zamanda oldukça hafif olması anlamına geliyor. Böyle güçlü ve hafif bir bisiklet hem yarışlarda hem de uzun yolda tam olarak aradığınız performansı yakalamanızı sağlıyor. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Herkes için kolay kullanım: Peugeot R16 Yol Bisikleti

Uzun rotanızın her anında tam olarak aradığınız performansını yakalayabileceğiniz 16 vitesli Peugeot R16 Yol Bisikletinin tekerlek boyu 28 inç. Ağırlığı yalnızca 12 kilogram olan Peugeot R16 Yol Bisikleti, bu güçlü ama hafif yapısını alüminyum alaşımına borçlu. 53 cm kadro boyu ile unisex bir kullanım sunduğu için herkes tarafından keyifle kullanılabilecek bir modeldir. Ürünün n11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Her zeminde tam performans: KRON RC 2000 Uzun Yol Bisikleti

Tekerlek boyutu 28 inç olan 2021 model KRON RC 2000 Uzun Yol Bisikletinin kadro boyu 56 cm olduğu için daha çok uzun bacaklı sürücülere önerilen bir modeldir. 16 vitesli olduğu için farklı zeminlerde bile seyahatinizin her anında tam olarak aradığınız performansı yakalayabilirsiniz. Ürünün Hepsiburada sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Herkes için ideal sürüş: Mosso Cavalier Claris

52 cm kadro boyu ile unisex bir kullanım sunduğu için herkes tarafından keyifle kullanılabilecek bir model olan Mosso Cavalier Claris’in tekerlek boyu 28 inç. 18 vitesli olduğu için farklı zeminlerde bile seyahatinizin her anında tam olarak aradığınız performansı yakalayabilirsiniz. Özel gidon yapısı hem yarışlarda hem de uzun yolda ideal bir sürüş deneyimi sunuyor. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Herkes için uygun bir kadro boyu: Corelli Boolva RC100 Claris

18 vitesli olduğu için farklı zeminlerde bile seyahatinizin her anında tam olarak aradığınız performansı yakalayabileceğiniz Corelli Boolva RC100 Claris, farklı kadro boyları sayesinde tüm sürücülerin rahatlıkla kullanabileceği alternatifler sunuyor. Tekerlek boyutu 28 inç olan Corelli Boolva RC100 Claris’in ağırlığı, alüminyum alaşımlı yapısı sayesinde yalnızca 11.76 kilogram. Ürünün gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Tatillerini macera dolu bir seyahate çevirmek isteyen kullanıcılar için uzun yol bisikleti nasıl seçilir sorusunu yanıtladık ve bazı uzun yol bisikleti modellerinden bahsettik. Listemizdeki ürünlerin fiyatları, farklı alışveriş sitelerinde yer alan farklı kampanyalara göre değişiklik gösterebilir.