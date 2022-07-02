V Rising oldukça sessiz ve sakin bir şekilde piyasaya çıkıp sonrasında ise bir anda popülerleşen oyunlardan bir tanesi oldu. Vampir hayatta kalma türünü PvP ile başarılı bir şekilde birleştiren V Rising, oyuncular tarafından oldukça sevildi ve Steam üzerindeki satış sayısı da bunu kanıtlar nitelikte.

Bir zamanın popüler oyunu Battlerite’ın yapımcısı Stunlock Studios’un elinden çıkan V Rising, eski oyununa kıyasla oldukça farklı bir rotaya girmiş olsa da bu yolda başarılı oldukları apaçık ortada. Çıkış yaptığı zamandan kalma muazzam popülerliğine sahip olmasa da hala oldukça büyük bir kitleye sahip olan V Rising, sahip olduğu bu kitleyi koruyacakmış gibi görünüyor.

Popülerliğinin bir kısmını da sistem gereksinimlerine borçlu olan V Rising, günümüz sistemlerine kıyasla oldukça ortalama bir gereksinim istiyor. Çok düşük bir sistemle oynama garantisi olmasa da ortalama bir sistem V Rising için işinizi görecektir. Tabii ki oyunun optimizasyonun da iyi olması işleri olumlu yönde etkileyen faktörlerden biri.

V Rising sistem gereksinimleri:

Windows için V Rising’in minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1500X

Intel Core i5-6600 veya AMD Ryzen 5 1500X Bellek: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon R7 360

Nvidia GeForce GTX 750 Ti veya AMD Radeon R7 360 Video Belleği: 2 GB

2 GB Depolama: 7 GB

Windows için V Rising’in önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-11600k, 3.9 GHz veya AMD Ryzen 5 5600X, 3.7 GHz

Intel Core i5-11600k, 3.9 GHz veya AMD Ryzen 5 5600X, 3.7 GHz Bellek: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: Nvidia GeForce GYX 1070, 8 GB veya AMD Radeon RX 590, 8 GB

Nvidia GeForce GYX 1070, 8 GB veya AMD Radeon RX 590, 8 GB Video Belleği: 8 GB

8 GB Depolama: 7 GB

Peki V Rising nasıl bir oyun?

V Rising’in teması:

V Rising, son dönemlerde oldukça aşina olduğumuz bir türü ele alıyor. Bu tür hayatta kalma. Hayatta kalma oyun türü uzun bir süredir oyun piyasasında oldukça yaygın ve bu türdeki birçok oyunda kendince değişkenlik gösteriyor. V Rising de bu değişikliğe öncülük eden oyunlardan bir tanesi olmuş.

Hayatta kalma oyun türlerinde başka oyuncular ile PvP yapmak sık rastlanan bir tema. Hatta Rust, bu türün en büyük örneklerinden bir tanesi. V Rising ise bu türün içine biraz gotik ve vampir teması katarak bir hayli zenginleştirmiş. Normal koşullarda belki bir süre sonra sıkıcı olabilecek bu tür, oyunun kendine has eklentileri sayesinde çok daha uzun soluklu ve keyifli oynanabiliyor.

V Rising’in oynanış tarzı:

Hayatta kalma ve gelişme V Rising’in temel oynanış stilini oluşturuyor. Fakat Vampir teması oyunu oldukça detaylandırıyor ve zenginleştiriyor. Vampir olarak oynadığımız için alışılmışın aksine geceleri rahat gündüzleri ise bir o kadar zor hareket ediyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere güneş en büyük düşmanımız oluyor. Oyunun kendi içerisindeki düşmanlara karşı savaşırken bir yandan gerçek oyuncuların tehdidine karşı da dikkatli olmanız gerekiyor.

Kullandığınız silahlar ve yetenek ağacı oldukça çeşitli. Birçok farklı yeteneği ve silahı birbiri ile kombine ederek sürekli rafine bir oynanış elde edebiliyorsunuz. Silahlar bir noktada sınırlı olsa da yeteneklerin çeşitli olması bu detayı görmezden gelmenizi sağlayabiliyor.

Boss düşmanları öldürmek, kendi kalenizi inşa etmek ve bu kaleyi başka düşmanlara karşı korumak derken oyun içerisinde boş duracak pek fırsatınız olmuyor. Bunların yanı sıra yeteneklerin çeşitliliği, vampir olarak oynamanın sağladığı avantajlar ve dezavantajlar oldukça güzel yansıtılmış.

V Rising’i başka sistemlerde oynamak mümkün mü?

V Rising çıkışını gerçekleştireli çok olmadı. Hatta oyun Steam üzerinde hala erken erişim ürünü olarak satılıyor. Bu yüzden tabii ki her şeyi mükemmel değil. Fakat, oyunun çıkışında gerçekleştirdiği muazzam performans sayesinde bu kadar kısa sürede 1 milyon adet kopya sattı. Bu durum V Rising’in Windows dışındaki platformlara da gelmesini kolaylaştırdı.

V Rising, Linux ve Steam Deck üzerinde erişilebilir durumda. Yeni tanıtılan Proton Experimental’in beta sürümü V Rising’i Linux ve Steam Deck’de oynamanıza imkan tanıyor. Bu sistemi henüz çok yeni ve hala deneme aşamasında olduğu için herhangi bir sorunla karşılaşmanız oldukça olası fakat bu sistem sürekli geliştiriliyor ve sorunlar da hızlı bir şekilde hallediliyor. Steam Deck direkt ülkemize satışı yapılan bir konsol olmadığı için pek yaygın olmasa da Linux için bu kadar yakın zamanda oynanabilir olması güzel bir gelişim.

V Rising’in satış fiyatı ne kadar?

V Rising, 17 Mayıs 2022 tarihinde Steam üzerinden çıkışını gerçekleştirdi. Çıkışını tam olarak yapmış olsa da oyunun hala erken erişimde olduğunu da unutmamak gerek. Oyun Steam üzerinde 32 TL gibi oldukça cüzi bir fiyattan satılıyor. Oyunun tek satış noktası Steam değil. V Rising, Allkeyshop, Humble Bundle gibi bilindik platformlarda da satılıyor fakat bunların hepsi sonucunda sizi Steam’e yönlendiriyor. Farklı sitelerden alacağınız oyun “Key” olarak geliyor ve bunu da Steam’e ekliyorsunuz. Ek içerik olarak da 2 tane içerik mevcut. Bu içeriklerden biri Founder’s Pack olarak satılırken diğeri normal içerik olarak satılıyor. Bu içerikler şu şekilde:

Founder’s Pack: Eldest Bloodline:

50 TL’ye satılan bu paket, temelinde oyunu ekstra bir şekilde desteklemek isteyenler için mevcut. Tabii ki bu desteğin karşılığını da bol bol ödül ile görebiliyorsunuz. Yine de altını çizmek isteriz ek içeriklerin hiç biri oyun içerisinde güçlenmenizi sağlayacak özel faktörleri içermiyor. Paketin içeriği ise şu şekilde:

3 özel dönüşüm formu

27 farklı Gargoyle heykeli

6 farklı Gargoyle duvar heykeli

Karakteriniz için 16 farklı vampir aksesuarı

Aleksandria Migova tarafından 14 parçalık bir müzik listesi

Dracula’s Relic Pack:

Özünde Founder’s Pack’den çok da farklı olmayan Dracula’s Relic Pack, benzer şekilde kaleniz ve vampiriniz için özel bir temaya sahip özelleştirmeler ile karşınıza çıkıyor. İçerikleri ise şu şekilde: