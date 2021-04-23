Valorant, Breeze Haritasının Tanıtım Videosunu Yayınlandı

Dünyanın en popüler FPS oyunları arasında yer alan Valorant’ın yeni haritası Breeze için Türkçe tanıtım videosu yayınlandı. Breeze'e Varış adıyla paylaşılan video, oyuncuları Karayipler'de bir maceraya çıkarıyor.

Karayip adalarında geçecek yeni bir mücadeleye hazır mısınız? Dünyanın en popüler FPS oyunları arasına giren Valorant’ta büyük macera hız kesmeden devam ediyor. Riot Games’in her geçen gün daha fazla geliştirdiği ve çeşitlilik yarattığı oyunda yeni harita oyuncuları heyecanlandırmayı başardı.

Valorant ajanı Skye’ın ülkesine giriş yapacağımız haritada çok fazla gizlenecek alan ve açık arazi olduğunu görüyoruz. AWP konusunda oldukça eğlenceli vakit geçireceğimiz Breeze’de yetenekler de oldukça değerli hale gelmiş durumda. Aslına bakarsanız uzun zamandır Valorant’a gerçekten rekabeti zıplatacak bir sniper haritası kesinlikle gerekliydi. Breeze, oyuncuların bu ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak gibi görünüyor.

Daha hızlı ve çevik olmalısınız

Breeze haritasıyla beraber oyuncuların artık daha hızlı olmaları gerekiyor. Video yayınlandıktan sonra birçok oyuncunun da dediği gibi “pusucular bayram edecekler”. Neresinden bakarsanız bakın aslında doğru bir bakış açısı keza Valorant’ta kaçırdığınız her atış sizi oyundan bezdirecek yeni bir ekranı açabilir. Valorant’ın bu denli hızlı mekanikleri olmasından dolayı çoğu zaman oyuna adaptasyon problemi çekiyor olabilirsiniz ancak Breeze bu sorununuzu kökünden çözecek.

Yeni haritaya birkaç eleştiri de harita tasarımından dolayı gelmiş. Breeze’i CS’nin ünlü Cobblestone haritasına benzetenler olmuş. Valorant’ın en büyük talihsizliği artık ne yaparlarsa yapsınlar “Ya bu CS:GO’da vardı” diyenler hep olacak. Son olarak Valorant’ta sniper rifle kullanmayı seviyorsanız Breeze'in sizin için oldukça eğlenceli olacağını söyleyebiliriz.

Sizler bu haritayı nasıl buldunuz? Yorumlarda lütfen bizimle paylaşın.