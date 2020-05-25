Valorant'ta Standart Maçlar İçin Kill Rekoru Kırıldı

Bir Valorant oyuncusu, dereceli olmayan maçlar için kill rekorunu kırdı. Dereceli oyunlarda haftalarca kendini geliştiren oyuncu, daha sonra normal oyunlarda daha düşük MMR'a sahip olan oyuncularla eşleşerek toplamda 73 kill almayı başardı.

Riot Games'in rekabetçi birinci şahıs nişancı oyunu Valorant, şu anda kapalı beta sürecinde ve 2 Haziran'da tam sürüm olarak yayınlanacak. Haftalar içinde geniş bir oyuncu kitlesine ulaşan Valorant'ta, kapalı betanın son haftasında yeni bir kill rekoru kırıldı.

Bir Valorant oyuncusu tek bir maçta 73 kill almayı başararak yeni rekoru için çıtayı ulaşılması zor bir noktaya bıraktı. 'lunviu' adlı oyuncu, son zamanlarda kendisine göre çok daha düşük MMR'a (Eşleştirme Oranı) sahip oyuncularla eşleştiklerini açıklasa da rekorun büyük bir başarı olduğu yadsınamaz.

Valorant'ta kill rekoru kıran oyuncu MMR farkından yararlandı

Rekoru kıran oyuncu, dereceli maçlarda haftalarca oynadıktan sonra yüksek öldürme(kill) sayılarına ulaşmaya başladı. Dereceli oyunlarda oynadığı süre boyunca Demir 1'den Altın 1'e tırmandı ve bu yükseliş fazlasıyla zaman ve özveri gerektiriyordu. Ayrıca bu süre zarfında becerilerini geliştirdi ve zamanla dereceli olmayan oyunlardaki performansından çok daha iyi bir noktaya ulaştı.

Sonuç olarak lunviu'nun dereceli ve derecesiz maçları arasındaki MMR farkı önemli ölçüde açıldı. Bu, dereceli olmayan maçlarda daha az yetenekli oyuncularla eşleştirileceği anlamına geliyordu. Öyle de oldu, rakip takımın yüksek yetenekli oyuncuya karşı hiç umudu yoktu ve aradaki fark her turda daha da açılıyordu.

Rakip oyuncular mücadeleyi sürdürdüler ve maçı son tura kadar getirdiler. Bu, rekora doğru ilerleyen lunviu'ya daha fazla zaman verdi ve maçı 73 kill ile bitirmesini sağladı. Rekorun ardından oyuncular, oyunlar arasındaki MMR farkının haksız rekabete yol açtığını öne sürdüler.

Dereceli oyunlara ağırlık veren oyuncular derecesiz oyunlarda düşük seviyedeki rakiplerine kolayca üstünlük kurabiliyor. Bu nedenle oyundaki beceri odaklı kill rekoru için derecel maçlarda alınan kill rekorlarına odaklanmak daha doğru olacaktır.

Valorant'ta 73 kill ile rekorun kırıldığı video: