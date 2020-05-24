Valorant'ın Resmi Lansmanına Sayılı Günler Kaldı

Riot Games tarafından geliştirilen taktiksel nişancı oyunu Valorant’ın yapımcısı Anna Donlon, oyunun kapalı beta sürümünün resmi lansmanı yapılana kadar bir daha yama almayacağını duyurdu. Twitter hesabından yaptığı duyuruda, güncellemeler hakkında ipuçları da verdi.

Yapımcı Anna Donlon’ın oyun ile ilgili attığı tweet, oyuncuları sevindirdi. Donlon, oyuncuların fark ettikleri isabet kaydı gecikmeleri, kullanışsız kan ve kararsız FPS sorunları gibi oyun içi hataların düzeltildiğini bildirdi. Tek sorun ise, oyuncuların bu düzeltmelere oyunun resmi lansmanına kadar erişemeyecek olmaları, bu yüzden sunucuları kapanıncaya kadar beta'yı indirmeyi düşünmeyen oyuncular biraz daha sorunla uğraşmak zorunda kalacaklar gibi görünüyor.

Oyunun lansman tarihi olan 2 Haziran'da yama notlarının tam listesi de bildirilecek. Valorant’ın kapalı beta sürümü 28 Mayıs'ta sona eriyor, ancak kapalı beta oyuncu kartından kazanılan ödüller ve Valorant mağazası için satın alınmış olan nakit, harcanıp harcanmadığına bakılmaksızın kullanıma devam edecek. Daha da iyisi, oyun içi nakit paranız yüzde 20 bonus alacak, bu nedenle 1.000 Valorant puanı satın aldıysanız ve harcadıysanız, 2 Haziran’dan sonra 1.200 Valorant puanınız olacak.

Çoğu ülke 2 Haziran'da Valorant’a erişebilecek olsa da, Hindistan, Orta Doğu, Vietnam ve diğer birkaç bölge biraz daha uzun süre beklemek zorunda kalacak.

Riot Games hilecilere savaş açtı

Riot Games, özellikle yeni oyunu Valorant’ta hile yapanlara karşı çok ciddi tepkiler gösteriyor. Şu sıralar kapalı betada olmasına rağmen çok fazla konuşulmaya devam eden oyun, içerisinde hile yapanları engellemek için “Vanguard” isimli bir yazılımla geliyor. Bu yazılım olmadan oyunun açılmasına izin vermeyen Riot, bu sayede hile yapan kişileri fark edebiliyor.

Şirket, yaptığı son açıklamada, Vanguard’ın kapalı beta süresince 8873 hileciyi banladığını duyurdu. Riot Games’in hile önleme yazılımının arkasındaki mühendis olan Philip Koskinas tarafından yapılan duyurunun ardından, pek çok oyuncu sebepsiz yere banlandığını söyledi.

Vanguard’ın bir kişiyi banlamadan önce dikkate aldığı hususlar henüz bilinmiyor, ancak son derece katı bir sistemle geldiğini söyleyebiliriz. Koskinas ve ekibi, Valorant için geliştirilen yeni hile yazılımlarını tespit etmek için hile paylaşımı yapan siteleri sürekli takip ettiklerini duyurdu.